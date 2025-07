Vela, la pisana Alkedo a caccia del titolo mondiale in Portogallo

Pisa, 1 luglio 2025 - Comincia domani il terzo appuntamento dell'anno per il TP52 Alkedo powered by Vitamina: l’equipaggio capitanato dal timoniere Andrea Lacorte, in acqua per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, sarà impegnato fino a domenica a Cascais, in Portogallo, nel Rolex TP52 World Championship, evento clou della stagione valido come campionato del mondo di classe. Reduce dalle ottime prestazioni nelle prime due tappe del circuito 52 Super Series, Alkedo powered by Vitamina, unica barca italiana in regata, punta a confermarsi anche in Portogallo nell’appuntamento principale del 2025, con in palio un titolo iridato molto ambito nella vela agonistica. Sei i giorni di vela in programma per gli undici TP52 presenti, in rappresentanza di nove nazioni: oggi, infatti, era in programma la “practice race”, poi da domani a domenica due prove al giorno, per un totale massimo di 10 regate. A bordo di Alkedo powered by Vitamina, attualmente terzo nella classifica generale delle 52 Super Series in quella che è la sua stagione d’esordio nel circuito, il timoniere Andrea Lacorte con alla tattica il neozelandese Cameron Appleton, il portoghese Alvaro Marinho nel ruolo di stratega, il team manager Matteo De Luca a prua, Alberto Bolzan, Nicolò Sanfelici, Stefano Ciampalini, Dave Armitage, Massimo Gherarducci, Chris Brittle, Giovanni Bucarelli, Arancia Malaspina, Luke Molloy e Pablo Torrado. "Arriviamo a questo mondiale - assicura Lacorte - con la giusta carica, che viene dalle prestazioni di inizio stagione, ma allo stesso tempo con la piena consapevolezza che sarà un campionato difficile dalla prima all’ultima prova, da affrontare al 100% delle nostre potenzialità. Cascais è un campo di regata molto impegnativo, il livello degli altri equipaggi è come sempre altissimo e in quest’occasione tutti daranno qualcosa in più, visto che in palio c’è il titolo: starà a noi quindi riuscire a esprimere il meglio di noi stessi, per restare al livello che finora ci ha consentito di divertirci e portare a casa ottimi risultati”. Le regate del Rolex TP52 World Championship saranno visibili in live streaming, gratuitamente, sul canale YoutTube 52SuperSeries