Arezzo, 1 luglio 2025 – Mengo fest: l’anteprima si terra’ a Poppi con la cantante Noemi

Evento a entrata libera per la Notte Rosa di Poppi

L’Anteprima del Mengo Fest quest’anno sarà fatta Ponte a Poppi con un personaggio di eccezione sul palco della Notte Rosa, la cantante Noemi. Venerdì 4 Luglio 2025 in Piazza Garibaldi, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Attività Produttive di Ponte a Poppi, il Comune di Poppi e il noto artista locale Comakema, il Mengo Festival fa tappa, per la prima volta, nella vallata del Casentino. A una settimana dall’iconico Festival, in programma ad Arezzo dall’8 al 12 Luglio, questo evento speciale porterà sul palco la cantante Noemi. L’artista sarà protagonista della Notte Rosa, con una tappa del suo tour estivo "Nostalgia", titolo del suo ultimo album. Un’opera intensa e sentimentale in cui Noemi celebra il passato senza rimpianti, immergendosi in emozioni profonde. Il pubblico potrà godere di un viaggio musicale che spazia tra brani classici e successi più recenti, tra cui l’ultimo singolo presentato a Sanremo, "Se ti innamori muori".

Il concerto sarà un mix perfetto di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche, alternando ballad romantiche e brani uptempo, impreziositi dalle collaborazioni con grandi nomi della scena musicale italiana: Colapesce, Mahmood, Blanco, e con le voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

Il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni commenta: “Un momento magico per Poppi e il Casentino, Noemi è un’artista di valore, un nome importante della musica italiana e ci fa un enorme piacere averla come ospite speciale per l’apertura del Mengo Feste per la nostra Notte Rosa. Un ringraziamento speciale va a coloro che hanno reso possibile tutto questo ovvero l’Associazione Attività Produttive di Ponte a Poppi e l’artista di casa nostra Comakema, ma anche la macchina comunale stessa. Poppi apre le porte ai grandi eventi e lo fa in grande stile”.

Informazioni sulla logistica

La Notte Rosa promossa da Confesercenti prevede una fiera di artigianato dislocata in via Roma, che sarà chiusa dalle ore 18. La strada alternativa è la Panoramica.

Tutta via Roma sarà chiusa fino all’altezza dei giardini, da dove sarà possibile passare per Poppi alto.

Piazza Garibaldi sarà chiusa dalle ore 13 del venerdì per tutta la notte; Via Roma fino alla 3 del mattino.

Il piazzale dove sarà collocato il palco (zona Athos) ci sarà un divieto di sosta dal giovedì mattina fino al sabato alle ore 10.

I parcheggi: zona Campaldino (zona Dekor) e River Piper collegate con navette offerte da Casentino Academy.

Per chi proviene da sud (Bibbiena) oltre il parcheggio del Il Porto, ci saranno parcheggi davanti al distributore e quello della ex Cec.

Ci saranno parcheggi anche a Poppi alto per chi proviene da Buiano nelle pertinenze delle scuole elementari.

Nella parte bassa di via Roma ci saranno i banchi di food supportati anche dagli esercenti che prepareranno piatti e proposte culinarie che si potranno consumare in tavolini e sedie dislocati lungo la strada.