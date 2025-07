Arezzo, 2 luglio 2025 – Nella cornice di piazza San Domenico stasera alle 21 ci sarà la «prima» ufficiale di «Una storia vera» (Edizioni Helicon), il nuovo libro di Andrea Bindi, il «pompiere poeta» che si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico con l’opera di esordio «Inquieto vivere», libro che lo ha proiettato con successo nel panorama letterario nazionale. Con «Una storia vera», Andrea Bindi conferma e approfondisce la sua caratteristica fatta di liriche ispirate alla quotidianità, alle emozioni vissute nel suo lavoro di vigile del fuoco, alle sue esperienze personali e ai pensieri che scorrono sotto la superficie. Le sue storie, le sue poesie, intime e dirette, trasportano il lettore dentro uno sguardo autentico e a volte crudo sulla realtà. Ancora una volta Andrea Bindi tocca corde profonde in chi lo legge, raccontando l’inquietudine e la meraviglia del vivere con parole semplici e potentissime. A rendere ancora più preziosa la nuova raccolta è la copertina realizzata in esclusiva da Roberto Recchioni, celebre fumettista e illustratore, noto per il suo lavoro su «Dylan Dog» e altri progetti editoriali di grande successo. Una collaborazione che conferma il riconoscimento culturale intorno alla figura di Andrea Bindi. La presentazione a cura di Zenzero Off, si inserisce nel programma del festival «Certe Notti» promosso da Casa Thevenin che prosegue fino al 6 luglio. Domani alle 21 con il premio «Discobolo» a cura di Csi, mentre «Music & Passion», evento di Summer & Winter Company, animerà la serata di venerdì alle 21. Sabato nel giardino di Casa Thevenin alle 18:30 presentazione del volume «Le radici della speranza» di Jessica Sgrevi, ex ospite dell’Istituto, poi lo spettacolo La Scorrida condotto da Francesco Duranti alle 20:30. Gran finale domenica alle 21 con il cabaret della compagnia «Quelli del varietà».