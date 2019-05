BAND ARETINE AL TEATRO TENDA

Hanno incontrato la musica da ragazzi e non l’hanno più lasciata. Suonavano nei locali già negli anni Sessanta e Settanta e quella musica la porteranno venerdì 24 maggio al Teatro Tenda di Arezzo per una serata di solidarietà a favore di Casa Thevenin. Sei le band aretine che suoneranno “Con amore per la musica e per la solidarietà” dalle 19,30 a ingresso libero ma con offerta. E prima di cominciare apericena con lo chef Marco a 10 euro. Sul palco una quarantina di artisti fra I Coralli, Dia Band, The Quarrymen, Sansovino Swing Band diretta dal maestro Marino Pagliai, Ricover Band e 10 anno dopo, tutti con il coordinamento di Carlo Benucci, la regia di Severino Baldi e il supporto della famiglia Navini con i fratelli Enzo, Silvano e Fausto che si esibiranno con le loro rinomate fisarmoniche. Durante la serata saranno inoltre consegnate pergamene ai cavalieri aretini Mario Capacci e Paolo Parigi a ricordo dei loro successi in Giostra e un omaggio a Elio Marcantorni, il “padre” di tutti musicisti aretini Elio Marcantoni, da parte della moglie Giuliana che canterà “L’immensità” e “Lontano dagli occhi”

IL CLASSICO IN SCENA

Studenti del Liceo classico musicale sul palcoscenico per la prima edizione de “Il Classico in scena”, nuova rassegna teatrale che si svilupperà attraverso tre serate al termine dei laboratori teatrali promossi all’interno dell’istituto cittadino dall’associazione culturale Noidellescarpediverse. Venerdì, sabato e domenica 26 al teatro “Pietro Aretino” di via Bicchieraia ad Arezzo ogni saggio sarà proposto in doppia replica alle 190 e alle 21.30. I gruppi hanno lavorato insieme a Riccardo Valeriani per preparare tre spettacoli che saranno ora presentati nel corso de “Il Classico in scena”. I tre saggi finali, scritti o elaborati da Samuele Boncompagni, tratteranno tematiche differenti per proporre un percorso artistico che spazia dai grandi classici a testi originali, dalle risate alle riflessioni, educando così gli alunni a tutta la ricchezza dell’arte teatrale.

ALL’EDEN IL FILM BANGLA CON IL REGISTA PHAIM BHUYAIN

Nuovo appuntamento con “Viaggio in Italia” la rassegna dedicata al cinema italiano promossa dalla Fondazione Arezzo Intour, sezione Arezzo Cinema, in collaborazione con Cinema Eden Arezzo, Officine della Cultura e Associazione Doppio Sogno. Venerdì 24 maggio alle 20.30 il Cinema Eden ospita “Bangla” del giovane regista Phaim Bhuyain, che ha scritto, diretto e interpretato la sua opera prima e che sarà ospite della serata. Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come steward in un museo e suona in un gruppo. “L'idea del film – dichiara Phaim Bhuyain - nasce da una mia esperienza personale. Cosa vuol dire per un giovane di vent'anni, italiano di seconda generazione e musulmano, vivere in un mondo spesso così lontano dai precetti dell'Islam, soprattutto per quanto riguarda la sfera relazionale e sessuale? Partendo da queste domande ho sviluppato la sceneggiatura, basata essenzialmente sulla mia vita, cercando di raccontarla nei suoi aspetti quotidiani con sguardo comico, affettuoso ma anche pungente”.

FINALE DEL FESTIVAL DI TEATRO SPONTANEO

Un Otello shakespeariano e Pier PaoloPasolini rivisti e corretti in scena questa sera al Centro di aggregazione sociale Fiorentina in via Vecchia 11 ad Arezzo (dentro porta S. Clemente) per la finale del Festival nazionale di teatro spontaneo venerdì 24 maggio alle 21. Uno spettacolo nuovo di zecca che verrò proposto dalla compagnia aretina Primancera diretta da Mirko Sassoli come ospite d’onore e “padrona di casa” di un festival che stasera vedrà la premiazione di tutti i vincitori. La serata condotta dal giornalista Luca Caneschi vedrà infatti la proclamazione dei migliori attori e dei migliori spettacoli scelti dalla giuria tecnica fra gli otto in concorso. Saranno premiati quelli in vernacolo e quelli in lingua italiana e anche il miglior regista alla memoria di Attilio Vergni, regista e colonna portante del Festival, prematuramente scomparso. Sarà anche assegnato il premio degli spettatori intitolato a Mauro Nocentini. Un concorso che ha visto partecipare compagnie provenienti da tutta Italia. La serata di premiazione si concluderà dunque con la compagnia del Centro Primancera diretta daMirco Sassoli, nello spettacolo “Cosa sono le nuvole”, testo liberamente tratto da “Otello” di William Shakespeare e “Che cosa sono le nuvole “ di Pier Paolo Pasolini. In un vecchio palcoscenico una compagnia di giro riporta per lʼennesima volta in scena la tragedia di Shakespeare. Ogni personaggio, simile a una marionetta, porta a compimento la storia, ognuno con un proprio obbiettivo, ognuno in un ruolo ben definitivo, da sempre e per sempre. Ma cosa accadrebbe, se Otello si ritrovasse per la prima volta in scena, senza capire il motivo della sua presenza, ne tantomeno la storia che sta vivendo? Uno spettacolo al debutto per la compagnia aretina che calca le scene da quasi vent’anni.

“MAREMMAMAIALA” CON GLI SQUINTERNATI

Teatro e sapori tutti locali con la serata insolitamente intitolata “Maremma maiala” venerdì 24 maggio alle 21,15 all’ auditorio di Montevarchi con la Condotta Slow Food del Valdarno Superiore e la collaborazione del Comune di Montevarchi. Una rappresentazione teatrale con degustazione di alcuni prodotti gastronomici per creare un momento divertente, conviviale ma anche utile per condividere un progetto importante. Lo spettacolo organizzato con l’associazione Masaccio e la compagnia teatrale gli Squinternati dal titolo “Maremma Maiala” porta url quotidiano con le sue battute la sua parlata fiorita in scena per aiutare i Ragazzi Speciali Onlus a inserirsi nel mondo del lavoro e superare l’isolamento sociale con una raccolta fondi necessari all’acquisto dei macchinari per la produzione di conserve gastronomiche nel laboratorio di Castiglion Fiorentino. La Conserveria, cosi si chiama e i suoi ragazzi, faranno assaggiare i loro prodotti di altissima qualità. L’intero incasso dell’ingresso, che prevede una donazione minima di 10 euro, andrà a finanziare il progetto.

MEDIOEVO A CASTIGLION FIORENTINO

Venerdì’ sabato e domenica festa medievale biancazzurra con il rione del Cassero a Castiglion Fiorentino.

MOSTRA SU ERCOLANO AL MAEC E CENA AL FALCONIERE

Una lectio magistralis del direttore del Museo Archeologico di Napoli Paolo Giulierini e una cena a 4 mani curata da chef stellati del calibro di Paolo Gramaglia e Silvia Baracchi al Relais Il Falconiere di Cortona. A consolidare questa amicizia tra Cortona e Napoli ci penseranno lo chef Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin del Ristorante President di Pompei, e Silvia Baracchi, 1 stella Michelin del Ristorante Il Falconiere prepareranno piatti che richiamano la storia del vulcano più antico del mondo, il Vesuvio che ha segnato i destini di Pompei ed Ercolano. Per l’occasione Il Falconiere, con la collaborazione del museo MAEC, ha creato un pacchetto che oltre alla cena, comprende la visita guidata della mostra su Ercolano prevista per sabato 25 maggio alle ore 10.30 con partenza dall’hotel Falconiere con navetta riservata

GOSTO E MEA A TORTAIA CON LA COMPAGNIA MAZZAFRUSTO

La compagnia teatrale del Mazzafrusto presenta il suo nuovo spettacolo venerdì 24 maggio alle 21.30 nei locali del Centro di aggregazione Tortaia di Arezzo e vedrà alternarsi sedici attori nel mettere in scena la prima assoluta di “Gosto e Mea” una divertente commedia liberamente tratta dall’omonimo racconto del poeta aretino ottocentesco Antonio Guadagnoli, un atto unico dove scoprire figure, scene e usanze popolari toscane, a cura di Luigi Boncompagni e con la regia di Alfredo Bassi

CONFERENZA DI LICCIARDELLO

“Incontri con la storia” nel Palazzo Vescovile di Sansepolcro venerdì 24 maggio alle 17,30 con Pierluigi Licciardello che parlerà su “I rapporti tra l’abbazia di Sansepolcro e Camaldoli nei secoli XII-XIII”. Un aspetto, questo, che caratterizza la storia di Sansepolcro, specialmente nel tardo medioevo, quando il monastero cittadino di San Giovanni Evangelista divenne uno dei principali centri di vita religiosa e culturale all’interno della congregazione camaldolese. Il ciclo “Incontri con la storia” è organizzato dall’Archivio Storico Diocesano e dall’associazione “Vivere a Borgo Sansepolcro” con l’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere.

AREZZO IN FIORE

Piazza Grande di Arezzo era l’antica piazza del mercato sin dal medioevo. Vocazione e che ora viene confermata da una nuova iniziativa, “Arezzo in fiore” che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio. Una grande mostra mercato di piante e fiori con oltre venti gli espositori fra i più qualificati specialisti della Toscana che hanno risposto all’appuntamento organizzato dalla Società Toscana di Orticultura con la Fondazione Arezzo Intour. Una prima edizione di questa mostra mercato primaverile di piante e fiori che invaderà piazza Grande per tutta la giornata dalle 9 alle 19.30 trasformandola un giardino dove si potrà passeggiare alla scoperta di tutto ciò che serve per rinnovare balconi e giardini. E per tutti i possessori di “pollice verde” ci sarà anche la possibilità di scambiarsi i semi. Collabora anche il Garden Club Arezzo che per l’occasione rinnova il suo annuale concorso “Balconi in fiore” per invitare tutti color che hanno balconi, terrazzi, corti e giardini ad allestire i loro spazi con arredi floreali e inviare le foto delle loro creazioni entro il 25 luglio 2019. Per partecipare basta iscriversi gratuitamente (dal 25 maggio al 2 di giugno) attraverso il sito della Società Toscana di Orticultura: http://www.societatoscanaorticultura.it/2019/05/mostra-e-concorso-arezzo-in-fiore-2019.

CANTINE APERTE IL 25 e 26

Un fine settimana tra cantine e degustazioni incontrando i produttori per conoscere da vicino le loro aziende, le loro storie, i loro vini. Torna “Cantine aperte in Toscana ” sabato 25 e domenica 26 maggio per un viaggio nella cultura del vino. Ad Arezzo e provincia saranno otto le cantine del territorio aretino che apriranno le porte ai wine lovers. A Cortona, Alfonso Baldetti domenica promuove il “wine walk”, una camminata lungo i vigneti, e musica al tramonto. Buccianera, a Campriano di Arezzo domenica dalle 15 alle 20 ospiterà gli appassionati con musica e degustazioni guidate. A Civitella l’azienda Camperchi domenica dalle 11 alle 18 offrirà taglieri tipici con le degustazioni mentre l’azienda Campo del Monte, a Terranuova Bracciolini, sabato e domenica una visita dell’azienda. Sempre in Valdarno la tenuta Il Borro domenica dalle 15 alle 18,30 apre persino le botteghe degli artigiani del borgo medievale, oltre alla possibilità di visitare la bellissima cantina. La Tenuta di Frassineto domenica dalle 15 alle 22 farà visitare la cantina degustando vino, mentre la Tenuta la Pineta sabato e domenica dalle 15 promuove una mostra con le opere di Agnese del Gamba. Per finire sabato e domenica Villa La Ripa abbinerà il cioccolato a vini e brandy di casa.

AMICO MUSEO

Al Museo diocesano di Arezzo nel Palazzo Vescovile sabato 25 maggio alle 10 visita guidata seguita da trekking urbano nel centro storico di Arezzo per conoscere dove erano collocate originariamente le opere ora esposte nel museo di arte sacra di Arezzo. La passeggiata durerà tre ore. Con il Museo Archeologico Mecenate, la Soprintendenza, il Polo Museale, il Cai, il Centro Unesco e l’associazione Castelsecco sabato 25 maggio dalle 9 alle 13 tutti "In cammino verso Castelsecco” per ripercorrere la storia del santuario etrusco di Castelsecco attraverso l’osservazione dei reperti conservati al Museo Archeologico, il cammino dalla città al colle sul percorso CAI 549 e l’esperienza della visita all'area archeologica. Dalle 9 alle 10 visita guidata alla sezione museale dedicata a Castelsecco (bigliettazione ordinaria, prenotazione al 0575-20882 oppure pm-tos.archeoar@beniculturali.it), alle 10 partenza della camminata per Castelsecco sul percorso CAI 549, dalle 12 visita guidata al santuario etrusco di Castelsecco, con possibilità di trattenersi nell'area e pranzare al sacco. A Castiglion Fiorentino al Museo archeologico domenics 26 maggio alle 16,30 “Il cappello di farfalle”, incontro per bambini con lettura della fiaba “Il signore delle farfalle”, poi laboratorio durante il quale verrà realizzato un cappello di farfalle simbolo del genio creativo di Leonardo da Vinci, un modo simbolico per ricordare come la mente di Leonardo fosse in costante volo. Al Museo Diocesano di Cortona sabato 25 maggio dalle 10 visita guidata e trekking urbano per la città per scoprire che le opere ora al museo erano conservate in chiese e conventi.

CONCERTO AL VASARIANO

Sabato 25 maggio alle 11 al Teatro Vasariano di Arezzo convegno su “Poesia e musica in Gustav Mahler”. L’evento, organizzato in collaborazione con il liceo classico musicale F. Petrarca di Arezzo, sarà incentrato sul grande musicista boemo Gustav Mahler, di cui saranno analizzate poetica e musica. Si avvarrà degli interventi di due importanti relatori: Adele Boghetich, germanista e musicologa, studiosa di Mahler di fama internazionale, e Nicola Guerini, direttore d’orchestra, direttore del fondo Peter Maag e grande esecutore di Mahler.

IMMAGINA SE

Ritorna a Villa Severi “Immagina Se”, il festival che invita la cittadinanza alla riflessione sulla lotta contro le discriminazioni, il diritto al lavoro, i cambiamenti climatici e l’integrazione. Festival organizzato dal centro giovani Onda d'Urto con il supporto della Regione Toscana e di Arci servizio civile. Il festival che si svolgerà venerdì 24 e sabato 25 maggio avrà tra gli ospiti della prima giornata Yvan Sagnet, dell’associazione No Cap, che parlerà della sua esperienza di lotta contro il caporalato. L’associazione cuochi aretini e chef Shady, durante la cena di Venerdì, condurranno una gara gastronomica tra i piatti della cucina medio-orientale e quelli della tradizione toscana. Il ricavato della cena sarà devoluto al progetto “Jinwar, il villaggio delle donne” in Rojava. Sempre venerdì, nel pomeriggio, spazio ai laboratori: “Visioni di quartiere” sulla città sostenibile a cura di Legambiente Arezzo e “Un silenzio pieno di voci” sui libri senza parole a cura della libreria La casa sull’Albero. Il sabato si aprirà con “40 di 180 l'esperienza di Arezzo a 40 anni dalla legge 180” e gli interventi della professoressa Laura Occhini dell'università degli studi di Siena e Sauro Testi educatore Koinè. Letture e video del servizio Educoop e a seguire prova aperta della compagnia teatrale “I giocherelloni” dell'associazione Aldebaran. Protagonista del pomeriggio sarà l'associazione Arcigay Chimera Arcobaleno con una relazione sulla storia del movimento LGBTI+ a 50 anni dei movimenti di Stonewall. Pomeriggio anche all'insegna dello sport con un torneo di calcio e mini-basket organizzato dalla Uisp Arezzo e una caccia al tesoro sui cambiamenti climatici in cui bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno conoscere cosa sta succedendo al nostro pianeta attraverso il gioco. Il festival si concluderà dando spazio alla musica a partire dalle 18 con “ Live Earth” in cui si alterneranno sul palco interventi del movimento Friday’s for Future e i brani degli “Alabama&Cocaines”; proseguirà alle 20 con il vinyl set di Joe Delirio e con il concerto degli Ifriqiyya Electrique complesso italo-franco-tunisino che si muove su una personalissima commistione tra musica elettronica, world music e postpunk Per la cena di Venerdì 24 (ore 20) e per la caccia al tesoro di Sabato 25 ( dalle 17.30 alle 20.00) è necessario prenotarsi al numero 3408666237 Donatella.

VISITA GUIDATA ALLA MOSTTA "IN ITINERE"

Chiude il prossimo 27 maggio “In Itinere”, collettiva di Riccardo Gusmaroli, Barbara Nejrotti e Alfredo Rapetti Mogol, con la partecipazione straordinaria di Ezio Gribaudo, allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Piazza San Francesco, ad Arezzo. Per chiudere in bellezza l’evento, che ha visto tanti visitatori e gli apprezzamenti della critica sia per la qualità delle opere presenti, sia per l’allestimento che valorizza al meglio ciascuno dei quattro autori, la curatrice della mostra Liletta Fornasari terrà una visita guidata sabato 25 maggio. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, con ritrovo di fronte alla galleria alle ore 16. “In Itinere” ha come filo conduttore il viaggio inteso nelle sue varie accezioni. La collettiva è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo e il contributo di Chimet e ArteCerreta.

CONCORSO MUSICALE CALCIT

E’ dedicato a Gianfranco Barulli il concorso musicale del Calcit che vede esibirsi tanti giovani talenti delle scuole di musica aretine. Una maratona in musica con appuntamento sabato sera alle 21 alla Casa della musica in piazza Grande nel Palazzo di Fraternita ad Arezzo e domenica dalle 15 al Circolo Artistico con la direzione artistica di Greta Palazzini

TEATRO CAVRIGLIA

Sabato 25 maggio al Teatro Comunale di Cavriglia alle 21.30,un classico di Oscar Wilde, "L’importanza di chiamarsi Ernesto” che diventa semplicemenbte “Earnest” nella messa in scena della Compagnia Artimede Teatro, uno dei sodalizi amatoriali più interessanti e coraggiosi del territorio valdarnese. Con la regia di Anna Ambrosio e con i preziosi costumi e le scene realizzati da Ernesto Monte (che rispettano i dettami della moda di fine ‘800, pur utilizzando colori più accesi e volutamente “glamour”) gli attori sono Luca Brogi, Emma Prosperi, Gilberto Borgogni, Irene Risorti, Viviana Morini, Gloria Calogero, Fabio Macerini, Ernesto Monte, Giovanni Failli.

AREZZOCHESPACCA

Arezzo che spacca sabato al Circolo Aurora di Arezzo. La rassegna acustica che vuole mettere in evidenza il meglio della scena musicale aretina prosegue sabato alle 21,30 con il concerto di Nularse (Alessandro Donnini) che ha appena pubblicato il nuovo album “Sospesi” e Astice con le sue atmosfere electro-pop XXX GIULIERINI AL MAEC “Incontrarsi a maggio” ospitato e organizzato all’interno dell’Hotel San Michele di via Guelfa. 25 maggio alle 18 sarà Paolo Giulierini direttore del Mann, il Museo archeologico di Napoli e ancora oggi direttore del MAEC che ripercorrerà il progetto espositivo voluto dai due musei. In questa occasione sarà anche presentato il catalogo della mostra. Al termine dell’incontro sarà lo stesso Giulierini ad accompagnare il pubblico in mostra per una speciale visita guidata.

BANCHETTO MEDIEVALE

A Castiglion Fiorentino banchetto medievale sabato 25 maggio al terziere di Porta Fiorentina e sempre sabato festa medievale biancazzurra con il rione del Cassero.

LA RABBIA SPIEGATA DA LAURA OCCHINI

Sabato alle 17 al centro di riabilitazione Agazzi Laura Occhini psicologa e docente dell’Università di Siena presenta il suo libro “La rabbia”.

SPORT IN PIAZZA A SANT’ANDREA

Il quartiere di Porta S.Andrea mette in piazza lo sport sabato 25 maggio, evento organizzato dal Quartiere con l’associazione culturale “Il Bando”, Comune di Arezzo, Coni e Fidal. Sabato in piazza San Giusto e al Parco Pertini saranno proposte tutte quelle discipline sportive che non godono della stessa attenzione mediatica riservata ai principali sport nazionali. Protagonisti assoluti saranno i bambini ed i giovani atleti di podismo, tennis tavolo, tennis, baseball, softball, lotta, scherma, pallamano, walking, nuoto, rugby, atletica leggera e tante altre specialità.

AL PLANETARIO DI STIA

Centocinquanta anni fa il chimico russo Dmitrij Mendeleev pubblicò la sua Tavola periodica degli elementi. Una conquista dell´umanità, dal punto di vista scientifico, filosofico ed estetico e che ha cambiato il cammino della scienza. Per l’anniversario il Planetario di Stia sabato 25 maggio dalle 21 sarà ricordata come questo studio sia diventato la chiave per interpretare di cosa sia fatta la materia, come si comporti e come sia possibile studiarla, ben sapendo, oggi, che (quasi) tutti gli elementi che la compongono sono stati sintetizzati all’interno delle stelle. A seguire, tempo permettendo, ci sarà l'osservazione del cielo, ad occhio nudo e con i telescopi messi a disposizione dal Planetario. Ma sarà anche l’occasione per celebrare un altro evento, quello del 20 luglio 1969 quando gli uomini raggiunsero la luna. Il Parco celebrerà questa ricorrenza con un fitto programma di incontri serali, nei i quali si ripercorreranno - anche attraverso utilizzo di filmati e musiche dell’epoca - le tappe fondamentali delle missioni umane nello spazio sino alla conquista della Luna. All’interno del Planetario ci sono anche mostre permanenti dedicate agli antichi strumenti astronomici (notturlabi, orologi solari, volvelle, etc.) alle rocce e ai minerali e ai meteoriti ed è possibile ammirare l’unica meridiana in camera oscura presente nella provincia di Arezzo, realizzata nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro” con l’Istituto statale superiore Galileo Galilei di Poppi.

AFA DAY A TORTAIA

Un pomeriggio dedicato all’AFA Day (Attività Fisica Adattata) è in programma sabato prossimo 25 maggio al Centro di aggregazione di Tortaia ad Arezzo. Dalle 15 approfondimenti su “mangiare bene” e “nuovi protocolli AFA”; poi camminata, esibizione dei partecipanti ai corsi e infine merenda per tutti. L’AFA è un’attività motoria, calibrata sulle diverse esigenze degli utenti, che si traduce in esercizi appositamente studiati per persone con malattie croniche (artrosi, osteoporosi, parkinson, ictus), con l’obiettivo di modificare lo stile di vita e fare prevenzione secondaria e terziaria.

LABORATORIO A CASA BRUSCHI SULLA GRANDE ONDA

Un laboratorio creativo-didattico fra arte ed ecologia a Casa Bruschi in Corso Italia ad Arezzo sabato 25 maggio alle 16 per i bambini da 6 a 10 anni, in collaborazione con la restauratrice Laura Ghezzi. Dopo la visita alla collezione Bruschi con oggetti e reperti provenienti da tutto il mondo e affrontando il tema dell'inquinamento dei mari, i partecipanti al laboratorio “La grande onda” realizzeranno le loro opere d’arte personalizzate traendo ispirazione dalla famosa xilografia del pittore giapponese Hokusai e utilizzando l’antica tecnica del frottage. Consigliata la prenotazione. 0575/354126. Matita su figlio su superficie non liscia

SUONO DUNQUE SONO

Finale del contest musicale Suono Dunque Sono 2019 nella sede del Centro Giovani e Adolescenti Arezzo Factory, in via Masaccio 6 ad Arezzo. La band vincitrice avrà la possibilità di esibirsi in apertura alle edizioni 2019 dei principali Festival Estivi di Arezzo organizzati dalle Associazioni partner del progetto. Sabato 25 maggio dalle 21 appunto la finale con le band che hanno passato le selezioni.

LEONARDO AL MUSEO DELLA VETRATA

L'associazione culturale Divetro, che gestisce il Museo della Vetrata di Sansepolcro, in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci ha portato a termine un progetto di alternanza scuola/lavoro con il Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro con una mostra nel museo che custodisce al suo interno la splendida riproduzione in vetro del Cenacolo di Leonardo, nelle stesse dimensioni, realizzata dallo storico laboratorio Caselli Moretti di Perugia, tra il 1937 e il 1942, su commissione del Cav. Luigi Fatti, imprenditore che fu sempre legato alla propria città. Attraverso i disegni e dagli schizzi di Leonardo, declinata nelle due sezioni di architettura e design, i ragazzi hanno ricreato due macchine: la biella e una macchina volante in legno e formelle di vetrofusione realizzate con pattern appositamente studiati e realizzate con l'utilizzo anche di stampanti 3D e taglio laser del FAB LAB del liceo artistico. Il laboratorio di vetrofusione sarà a cura della Maestra del vetro Antonella Farsetti. Inaugurazione sabato 25 maggio alle 17. Orari mostra: dal mercoledì alla domenica 10-13.

LIBERIAMOCI DEI RIFIUTI

Appuntamento sabato 25 maggio alle 15 al CAS (Centro di aggregazione sociale) Colle del Pionta per liberarci dai rifiuti. Fa tappa ad Arezzo Liberi dai rifiuti, l’iniziativa di volontariato ambientale, promossa da Unicoop Firenze e Legambiente e organizzata sui diversi territori dalle sezioni soci Coop e dai circoli di Legambiente. Obiettivo del pomeriggio di sensibilizzazione ambientale è la pulizia della zona del Parco del Pionta, un’area importante per la storia antica e recente della città, straordinario polmone verde urbano, luogo di incontro e ei giochi per bambini e sede di importanti servizi al cittadino, fra cui università ed ospedale. Ritrovo alle 15 al CAS Colle del Pionta per la presentazione del progetto Ecooperare, della Guida all’Ecologia Quotidiana e del progetto Liberi dai rifiuti. A seguire, per chi lo vorrà, adulti e bambini verranno suddivisi in gruppi e dotati dei kit, che comprendono maglietta con i personaggi di Makkox, guanti e sacchetto, per cimentarsi in piccoli interventi di pulizia del Parco. Per chi vorrà, viene organizzata una passeggiata alla scoperta della biodiversità. Al termine dell’iniziativa, alle 17.30 circa, è prevista una merenda offerta dalla sezione soci Coop di Arezzo.

MERCATINO DELLE PULCI AL BALDACCIO

Domenica 26 maggio torna il Mercatino delle pulci al parcheggio Baldaccio con trecento banchi dalle 9 alle 19 , punto di ristoro e Sbaracco per i negozi XX MERCATINO DEL CALCIT Gli amici del Calcit non si fermano mai. Domenica 26 Maggio al Centro aggregazione sociale di Via Malpighi si terrà il Mercatino dei ragazzi per il Calcit dalla mattina alla sera al coperto sotto il porticato davanti al Centro Malpighi. Il ricavato sarà destinato al servizio Scudo, il servizio di cure domiciliari oncologiche sostenuto interamente dal Calcit con una spesa di 300mila euro all’anno.

PIAZZA DEL COLLEZIONISTA

Piazza del Collezionista, mostra scambio di cose vecchie ed usate a Castiglion Fiorentino domenica 26 maggio dalle 8 alle 19 in Corso Italia, e nei Giardini Pubblici e Affabulando al Museo archeologico con lettura animata per bambini Il signore delle farfalle alle 16,30

BAMBINI A SANTO SPIRITO

Il Quartiere di Porta Santo Spirito organizza una domenica speciale riservata a tutti i bambini in uno dei luoghi più affascinanti della vita del quartiere le "Scuderie Edo Gori”. Domenica 26 maggio a partire dalle ore 17 tutti i giovani potranno provare la sfida al buratto proprio in compagnia dei giostratori del quartiere. Una giornata alle Scuderie di San Marco per trascorrere un pomeriggio in mezzo alla natura giocando alla giostra del saracino. Per i più piccoli sarà l'occasione per avvicinarsi al mondo dei cavalli, alla Giostra del Saracino e ai colori giallo blu. Al termine ricca merenda con pane e Nutella, porchetta, affettati, bibite e dolci di ogni tipo.

ALLA LIBRERIA EDISON

Alla libreria Edison di piazza Risorgimento ad Arezzo domenica 26 maggio alle 17,30 presentazione del libro “L’alunno. Tutto ciò che la scuola non ha il coraggio di rivelare”. Sarà presente l’autrice Lucrezia Lombardo intervistata da Marco Botti.

CORSA SEI ALLE SEI

Sei chilometri di corsa non competitiva alle sei di mattina Diu lunedì 27 maggio. La ripropone il Calcit con quota di partecipazione pro Calcit Arezzo di 10 euro che prevedono maglietta e colazione. Evento con il supporto della Podistica Arezzo e la collaborazione del negozio partner di Forte dei Marmi per la maglietta, i ristoranti Giubileo, la Lancia d’oro, Logge Vasari ed il negozio La Primizia per la colazione . Ritrovo dei partecipanti alle 05.45 in Piazza Grande e partenza alle 6 su percorso cittadino di circa 6 km. L’iniziativa rientra nel progetto di prevenzione Giona che promuove corretti stili di vita. Prenotazioni alla segreteria Calcit 0575-22200 e ristorante Giubileo 0575-912285