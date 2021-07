Arezzo 3 luglio 2021 - Il Festival Orientoccidente apre ufficialmente la sua diciassettesima edizione, come è ormai tradizione, a Castelnuovo dei Sabbioni domani alle 21.30, in piazza della Repubblica. Data e luogo non casuali: il 4 luglio qui si ricorda il sanguinoso eccidio nazifascista in cui civili innocenti furono barbaramente trucidati. Il concerto è quindi inserito nell’ambito de "L’Urlo della Memoria", le importanti iniziative che il Comune di Cavriglia organizza per ricordare la terribile estate del 1944.

Orientoccidente, per l‘occasione, propone un evento speciale: il concerto di Finaz, straordinario e "virtuoso" chitarrista, con l’eccellente batterista Nuto: due componenti fondamentali di Bandabardò. Alessandro Finazzo, in arte Finaz, presenterà il suo terzo album solista "Cicatrici", vere e proprie canzoni avvolte nel grande virtuosismo della sua chitarra. Insieme a lui il batterista della mitica banda toscana, Alessandro Nutini, in arte Nuto. Due componenti fondamentali di un ensemble che, per più di quarto di secolo, ha fatto la storia della musica italiana. Ingresso libero, posti limitati per prenotazioni 055 9120363 oppure 377 4494360.