Arezzo 12 settembre 2020 - Per trent’anni ha portato la musica dal mondo sul palco di Arezzo, artisti conosciuti, artisti che ancora non lo erano ma che diventeranno i grandi nomi della scena internazionale. E’ un viaggio nel tempo, in questi trent’anni che la Fondazione Arezzo Wave ha deciso di condividere con chi c’era e con chi non c’era con le serate più belle rispolverate dall’archivio. Video, immagini, ricordi che per un’ora si susseguiranno sul grande schermo installato all’Anfiteatro Romano di Arezzo per la serata dedicata al Calcit stasera sabato 12 settembre dalle 21. Un’ora di video con i concerti più belle delle tante edizioni del festival con i suoi artisti più famosi che durante la chiusura forzata Valenti ha cercato e riordinato dal corposo archivio, per raccontare trent’anni di musica, praticamente l’evoluzione del rock internazionale che può dirsi una pagina di storia della musica. Poi, dopo aver ottenuto la liberatoria, l’esibizione integrale di Jovanotti del 2003 quando salì sul main stage dello Stadio con il suo collettivo Soleluna che è anche la sua etichetta discografica, aveva da poco pubblicato il suo nono album “Il quinto mondo” che conteneva già grandi successi come “Ti sposerò” e la contestata e fraintesa canzone “Date al diavolo un bimbo per cena”. Ma sarà anche la serata dedicata al pubblico. Nell’ultimo mese infatti sono state pubblicate delle foto sul sito della Fondazione Arezzo Wave e sui social e sul mensile “Piazza Grande” per il concorso “Wanted” in cui Valenti ha invitato gli aretini, e non, a riconoscersi tra il pubblico sotto il palco. Chi lo ha fatto salirà sul palco dell’Anfiteatro per ricevere premi simbolici, ovvero i gadget del Festival. L’ingresso alla serata, solo su prenotazione, sarà a offerta minima di 10 euro e sarà devoluto interamente al Calcit per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche Scudo. Accesso gratuito per i bambini sotto i 14 anni. La prenotazione è obbligatoria per l’assegnazione dei posti.

© Riproduzione riservata