Einaudi, il tour europeo riparte da Romena

Arezzo, 27 luglio 2022 - Ludovico Einaudi torna a Pratovecchio stasera alle 19 col suo tour internazionale che passa dal festival «Naturalmente pianoforte» e dal Castello di Romena. Partito dall’Italia a febbraio, ritorna in Italia quest’estate dopo i sold out in tutta Europa, dopo

aver suonato negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. E proprio qui da noi, lo spazio libero e senza confini, il tempo senza tempo di «Underwater», il suo nuovo album di inediti, trova la sua più esatta dimensione nei luoghi prescelti dal compositore, nel tempo sospeso tra natura e

storia umana. Un’esperienza che Einaudi ha già fatto alle spalle della Pieve di Romena in un appuntamento da tutto esaurito

nell’estate scorsa. Adesso il pianista torna e questa volta sceglie il castello di Romena. Nel concerto con Ludovico Einaudi

al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, ad elettronica e percussioni. Il summer tour di Einaudi

farà tappa stasera a Pratovecchio al Castello di Romena, all’interno del festival estivo «Naturalmente Pianoforte». I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita (TicketOne.it).

Ripartito a maggio da Torino per far tappa fino i primi di luglio in varie città d’America, Messico e Canada, il tour stasera propone la prima nuova data

dopo il rientro in Italia, e che anticiperà tutti i concerti estivi che si svolgeranno tra luglio ed agosto con tappe in Toscana, Sicilia, Sardegna e Puglia.

Dopo 20 anni Ludovico Einaudi presenta un nuovo album per pianoforte solo. «Underwater« è nato durante il lockdown, sfruttando la rara opportunità di scrivere canzoni nella sua forma più pura e intima: solo Einaudi e il suo pianoforte. Underwater contiene 12 tracce che mostrano magnificamente il suo suono inconfondibile mentre l’artwork dell’album presenta una delle sue fotografie. «La musica è venuta naturalmente, più che mai. Ho sentito un senso di libertà nell’abbandonarmi e nel lasciare che la musica fluisse in un modo diverso - ha detto il compositore - non avevo un filtro tra me e ciò che usciva dal pianoforte, sembrava tutto puro. Il titolo Underwater è una metafora, è l’espressione di una dimensione molto fluida, senza interferenze dall’esterno»