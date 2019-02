Firenze, 16 febbraio 2019 - Roberto Bolle torna a Firenze. Sarà il Musart Festival ad accoglierlo di nuovo dopo il tutto esaurito dell’anno passato.

L'appuntamento è per sabato 13 luglio 2019 (alle 21.15) con il suo “Roberto Bolle and Friends”, il gran gala di cui non è solo interprete, ma anche direttore artistico.

Il palco sarà allestito in piazza Santissima Annunziata. I biglietti saranno disponibili da venerdì 1 febbraio dalle 15 nei circuiti di Box Office Toscana e online su www.ticketone.it.

Disponibile in prevendita anche una formula Gold Package comprendente il biglietto di primo settore, il catering con buffet, un carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali e visita guidata ai luoghi d’arte legati al progetto MusArt.

© Riproduzione riservata