Una sfida tra gruppi storici per la prima edizione del Palio della Battaglia

Arezzo, 19 luglio 2022 - Una sfida incrociata tra gruppi storici e squadre della provincia di Arezzo per la prima edizione del Palio della Battaglia. La manifestazione è in programma alle 22.00 di sabato 30 luglio a Pozzo della Chiana ed è inserita all’interno della Battaglia di Scannagallo che, giunta al ventunesimo anno, si svilupperà attraverso due giornate ricche di eventi in cui verranno rievocati i fatti avvenuti in Valdichiana nel 1554 quando l’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici impose il proprio dominio sull’esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana.

Il cuore del fine settimana sarà la vera e propria ricostruzione della battaglia che impegnerà oltre cento figuranti di otto gruppi storici da tutta la penisola, ma la novità proposta dall’associazione culturale Scannagallo sarà rappresentata dal Palio della Battaglia che, in notturna, permetterà di assistere a un’emozionate e spettacolare sfida mutuata dai giochi del XVI secolo. I concorrenti si sfideranno utilizzando balle piena di paglia per ricordare le diecimila sacche di grano trafugate dai senesi nel saccheggio di Foiano della Chiana. Il Palio della Battaglia si svolgerà in un prato circondato dagli accampamenti storici degli eserciti franco-senesi e mediceo-imperiali e si svilupperà attraverso una corsa a squadre formate da tre elementi (un portatore e due difensori), con ogni squadra che dovrà trasportare la propria balla oltre la linea del traguardo.

Il regolamento prevede che si possa ostacolare o bloccare il portatore con la balla degli avversari, sempre con correttezza e cavalleria, mettendo in campo vere strategie per vincere la gara. Al termine del Palio è prevista la premiazione della squadra vincente e la festa con un ristoro che coinvolgerà tutti i partecipanti. Questo momento si inserisce in un calendario che proseguirà anche domenica 31 luglio a Marciano della Chiana con concerti di musica rinascimentale, visite guidate alla torre e gastronomia; per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.scannagallo.com. «Edizione dopo edizione - commenta Alessio Bandini, responsabile degli eventi dell’associazione culturale Scannagallo, - abbiamo sempre inserito nuove idee per rinnovare la Battaglia di Scannagallo e proporre un viaggio nella storia capace di appassionare e di stupire i partecipanti. Lo stesso Palio della Battaglia risponde a questa finalità, con un gioco originale e con uno stretto collegamento con la storia della Valdichiana».