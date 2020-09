Arezzo, 5 settembre 2020 -Tutti al Pionta. La scuola di musica Le 7 Note inaugura il nuovo anno scolastico all’insegna della salvaguardia dello storico polmone verde cittadino. In programma concerti alla scoperta delle antiche rovine del Duomo Vecchio, ma anche passeggiate per conoscere il parco, laboratori musicali gratuiti per tutte le età, corsi di musica e non solo. Questa è l’offerta che anche quest’anno, dal 6 settembre, l’Associazione Le 7 Note propone per unire alle proprie attività formative e divulgative in campo musicale la tutela e la valorizzazione del Parco del Pionta, dove da circa 15 anni ha sede. Da tre anni il progetto presenta un vero e proprio cartellone di eventi che prende il nome di RiCreando Oltre Il Suono, sostenuto da Fondazione Cr Firenze, Regione Toscana, Fondazione Monnalisa, Unicoop, Cooperativa Koinè, Comune e Fondazione Guido d’Arezzo.

Sei saranno i concerti nel Parco, al tramonto, nelle antiche rovine del Duomo Vecchio, sulle tracce di Guido D’Arezzo che proprio in questi luoghi codificò la moderna notazione musicale oggi utilizzata in tutto il mondo. Si parte il 6 settembre alle 18.30 e si prosegue la domenica successiva, il 13 settembre, sempre alle 18.30. Due concerti dedicati all’esecuzione integrale delle Suite per violoncello solo di Bach, capolavoro senza tempo che esprime all’ennesima potenza le potenzialità del violoncello che verrà affidata ai violoncellisti Luca Provenzani (primo violoncello dell’Orchestra della Toscana e Presidente de Le 7 Note e Lisa Napoleone (il 6 settembre) e a Nicolò Degl’Innocenti, Giulio Rondoni e Jacopo Gaudenzi il 13 settembre. Sabato 19 settembre alle 18 sarà quindi la volta del duo formato dai chitarristi Raffaello Ravasio (docente di chitarra alla Scuola di Musica le 7 Note, a CaMu e al Liceo Petrarca di Arezzo) e Matteo Scalabrella, che proporranno un programma con musiche di Castelnuovo-Tedesco, Villa-lobos, Paganini, Lauro. Sabato 26 settembre alle 17.30 si esibiranno in concerto il Coro Vox Cordis diretto da Lorenzo Donati e l’Ensemble di Flauti Le 7 Note. Domenica 27 settembre l’appuntamento è doppio e si terrà alla Casa Rossa al Colle del Pionta. Alle 11 si esibiranno la classe di canto di Silvia Vajente (docente alla Scuola di Musica Le 7 Note e docente di triennio accademico a CaMu) e l’Orchestra Giovanile di Arezzo diretta da Roberto Pasquini. Il pomeriggio, alle 17.30, concerto di musica barocca su strumenti originali con Paolo Cantamessa, Marta Lazzeri e Fabiana Russo ai violini, Alessio Nocentini al clavicembalo e Nicolò Degl’Innocenti al violoncello. I concerti del 19 e del 26 settembre, alle 16.30, saranno preceduti dalle camminate alla scoperta del Pionta a cura dell’Associazione A Piede Libero. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anti-covid. E’ necessaria la prenotazione (per le camminate: 328/6216604, per i concerti: 340/8701431).