Arezzo 6 luglio 2019 - Nessuno parla, tutti fanno finta di non sapere, nemmeno i giornalisti hanno il coraggio di raccontare, è come se aprissero una scatola e la richiudessero subito lasciando totalmente sola la gente per bene costringendola ad accettare una mafia che si è insinuata talmente nel tessuto sociale da renderla normale. Un denuncia pesante quella fatta dallo scrittore Carlo Bonini primo ospite del Festival Passioni all’Eden dove ha presentato “Ti mangio il cuore”. Uno scenario non nuovissimo per l’autore di “Suburra” ma sicuramente inedito per il pubblico quello della mafia del Gargano.

Un Festival, quello di quest’anno, dai mille volti che spazia dalla più cruda e violenta attualità allo sport, dall’omofobia al vino, dalla musica alla cronaca politica. Uno spaccato di vita reale che gli organizzatori del Festival Marco Meacci e Mattia Cialini hanno portato ad Arezzo attraverso molti protagonisti. Dal ritratto di una città, Foggia, devastata dalla criminalità dove ogni iniziativa viene distrutta o dalla vendetta o dal pizzo, dove si uccide e si semina terrore quasi nell’indifferenza, dove parlarne è ancora un tabù nonostante si comincino a vedere segnali di ribellione e di rivincita e rinascita: “Questa terra non va lasciata sola” è il messaggio di speranza lasciato al pubblico.

All’attualità di cui si può anche ridere, come invita a fare il giornale on line lercio.it capace di inventarsi titoli ironici su qualsiasi evento politico o di cronaca. A raccontare questa fortunata avventura editoriale è stato uno degli autori di Lercio, l’aretino Federico Graziani. Il punto di forza? La satira contro ogni bersaglio: politici e celebrità, cafonerie e tic della stampa. Tutto spiegato nel terzo libro del collettivo satirico “Storia lercia del mondo”. Un esempio? “Vincono i No-Vax, svolta storica per il mondo dei dinosauri” oppure “Era glaciale, meteo: domani neve” o ancora: “Rimorchiare con la clava diventa reato”. Battute e risate e la certezza del successo raggiunto quando la stampa quotidiana pubblica titoli che non sembrano veri e appaiono subito i commenti: “Ah, ma non e Lercio”.

Ma anche musica con la cantante aretina Laura Falcinelli, voce inconfondibile accompagnata da una formazione che da quartetto può diventare trio o anche quintetto. Ma sempre di sicuro effetto. O le canzoni d’autore ironiche e romantiche di Fiacco a intrattenere il pubblico tra un’intervista e un’altra e durante la pausa cena con i ragazzi speciali della Conserveria e di Ludovichi al tramonto sulla fresca terrazza dell’Eden.

Il venerdì è stato in gran parte dedicato allo sport, sia quello giocato e parlato sia quello privato. Ospite l’allenatore Serse Cosmi che ha lasciato una traccia indelebile ad Arezzo. Il “condottiero amaranto” dal 1995 al 2000 non si è mai dimenticato dei suoi giocatori e alla fine ha ammesso: “Guardando il calcio di oggi dico con assoluta certezza che l’Arezzo di allora per qualità di gioco oggi potrebbe essere a metà classifica di serie A o tra le prime tre in serie B”. Ma niente nostalgia: “Non tornerei mai dove ho già allenato. E’ come se mi rimettessi con una fidanzata di quando avevo vent’anni: non saremmo più gli stessi”. E questa regola che finora non ha mai infranto lo ha portato a dirigere quattordici società diverse: “con altrettanti presidenti diversi” fa notare con il tono dio chi le ha viste di tutti i colori. Un obiettivo: “se fossi andato in A avrei smesso di allenare, avevo fatto giuramento. Ma adesso non credo sia più possibile”. Certo qualcosa è cambiato. Serse Cosmi è pacato, quasi diplomatico anche se dice sempre quello che pensa e qualche fastidioso sassolino se lo toglie sempre dalle scarpe: “Ho visto traditori venire osannati dal pubblico e gente per bene attaccata senza motivo”.

Così è lo sport che è uno specchio di vita come quello raccontato da Fabio Canino nel suo ultimo libro “Le parole che mancano al cuore”. Anche qui si parla di calcio, ma di quello privato dei giocatori. “Esistono giocatori gay in serie A?” la domanda da cui parte il suo romanzo, una storia d’amore tra due giocatori della massima serie. Sì, esistono, ma nessuno ha ancora avuto il coraggio di uscire allo scoperto e per più motivi: il rischio di veder finire la carriera, i cori dei tifosi che li massacrerebbero, le società che potrebbero perdere ingaggi e sponsor, titoli cubitali sui giornali. Un grande gioco economico che stritola la libertà di pensiero, di parola e di orientamento sessuale nello sport più maschilista del mondo. Canino, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e storico giurato di Ballando con le stelle, ha avuto il coraggio di dichiararsi e di lanciare questa provocazione affiancato dall’imprenditore-artigiano aretino Bruno Tommassini. Fondatore di Arcigay, stilista di pelletterie e gioielli, da pochi giorni nominato dal sindaco di Firenze Dario Nardella consigliere speciale per le arti e i mestieri della moda ben deciso a portare non solo a Firenze ma in tutta la Toscana il nome e la sapienza manifatturiera aretina Tommassini lancia subito una stoccata alla sua città: “Arezzo è omofoba e non ha mai avuto il coraggio di coinvolgermi”. Più pacato Canino che spera di veder presto cadere il tabù dell’omosessualità nel mondo del calcio, perché i giocatori non siano già costretti a scegliere tra la carriera e l’amore e perché le società non siano più ostaggio delle tifoserie. Ma pur sempre con una amara certezza: “Per essere felici ci vuole coraggio”.

Tra il pubblico alcuni ballerini del gruppo Flash Kidz della scuola Flas Dance di Arezzo con l’allenatore e coreografo Andrea Bertocci e la direttrice della scuola Manola Feira. I Flash Kidz quest’anno hanno vinto la finalissima di Ballando on the road , il concorso dedicato ai giovani talenti abbinato a Ballando con le stelle, superando le selezioni fra oltre 40mila artisti: “Li ho seguiti sin dall’inizio e li ho sempre votati. Sono bravissimi” li ha salutati Canino che li aveva personalmente invitati all’incontro.

Il giornalista Ferruccio De Bortoli, ultimo ospite della serata di venerdì, ha disegnato un ritratto dell’Italia politica di oggi nel suo libro “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica”. Ritratto di un’Italia che si salva come quella del volontariato e delle tante organizzazioni che si spendono in tempo e impegno e un’accusa a quei milioni di nullatenenti (per l’Inps) che lasciano pagare le tasse solo ai dipendenti pubblici e a una classe dirigente che non accetta di andarsene per lasciare spazio al ricambio generazionale. “Mi hanno accusato di aver messo troppi se in questo libro - ammette De Bortoli - ma il futuro va conquistato e ricostruito e il cambiamento sarà possibile solo se avremo più rispetto dei beni comuni, se ci sarà più legalità, se i ragazzi avranno più educazione civica, se faremo i modo che i nostri laureati non portino all’estero i loro saperi e le loro capacità creando ricchezza dopo che hanno studiato nel sistema scolastico e universitario italiano in un paradossale spreco di investimenti. Solo così ci salveremo. Nonostante tutto. Se”.

Il sabato si annuncia come “La grande notte del vino”. Dalle 18 “Gli artigiani della vigna incontrano il Passioni Festival”, con l'apertura dei banchi d'assaggio dei produttori della Strada del Vino Terre d’Arezzo a ingresso libero e degustazioni con ticket. Alle 18,30 “Amore, curiosità, istinto. La mia cucina felice”, Valeria Raciti, vincitrice della popolare trasmissione di Sky Masterchef 2019, presenta il suo libro di ricette in una conversazione con l'unica chef stellata della provincia di Arezzo, Silvia Baracchi de “Il Falconiere” Relais & Chateaux di Cortona. Alle 19,30 buffet e alle 21 in collaborazione con Ais Delegazione Toscana di Arezzo e con La Strada del Vino Terre di Arezzo, prenderà il via la grande notte del vino, un racconto/degustazione di etichette rare e produttori eroici con il miglior sommelier al mondo 2013 Luca Martini e con il presidente di Ais Toscana Cristiano Cini (ingresso libero, degustazione con contributo per 50 posti al costo di 25 euro a persona). Presenta la giornalista di Wine Tv Chiara Calcagno. Cini spiegherà tre vini: Orlando Innamorato Pinot Nero della cantina La Guardiola (Civitella Arezzo) 2016; Villa Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva della cantina Fratelli Bucci (Ostra Vetere, Ancona) 2015; Riecine di Riecine rosso Toscana della cantina Riecine (Gaiole in Chianti, Siena) 2014. Martini invece racconterà: Piesporter Goldtropfchen Kabinett della cantina Julian Haart (Mosella, Germania) 2017; Vignes Centenaires della cantina Clotaire Michal (Beaujolas – Villages, Francia) 2016; Schioppettino Friuli della cantina Flaibani (Cividale del Friuli, Udine) 2017.

Domenica alle 21 il finale. Torna in scena Andrea Scanzi con il il concerto-spettacolo “Shine On. L’inaudita bellezza dei Pink Floyd” nfine, accompagnato dalla cover band Floyd On the Wing by Terzacorsia che eseguirà alcuni tra i brani più celebri del gruppo di Cambridge. Ingresso libero ma distribuzione dei biglietti dalle 18 all’Eden (massimo due a persona).