Arezzo, 20 aprile 2019 - Musica alta nei locali della notte tra feste di Pasqua trash e super ospiti come stasera sabato 20 al Palagio di Stia che per la presentazione ufficiale del GoValley Festival ospita il dj ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello vip Andrea Damante. Sabato 20 aprile alle 22.30 al Karemaski di Olmo ci sarà La Rappresentante di Lista in concerto. Una band che nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il chitarrista Dario Mangiaracina. Dopo un tour di oltre 200 date, a gennaio del 2018, la Rappresentante di Lista porta in scena Bu Bu Suite: riscrittura per ensemble di musica da camera del repertorio della band in collaborazione con il Maestro compositore Francesco Leineri. Con la fine del tour, prima in Marocco e poi in Toscana, Dario e Veronica iniziano a definire la scrittura delle nuove canzoni. La produzione del terzo disco ha inizio all’interno dello studio Fat Sounds di Palermo in collaborazione con il produttore storico Roberto Cammarata e con il supporto della band che continua ad ampliarsi con l’ingresso del batterista Roberto Calabrese. È l’incontro con il produttore Fabio Gargiulo che riporta la band a Milano. Qui si definisce la scrittura e la creazione di Go Go Diva, terzo album in studio del gruppo. L’album uscirà a dicembre di quest’anno per Woodworm label.

Per sabato 20 aprile, Rock Heat in collaborazione con Tma Prato organizzano la metal night: sul palco si passeranno il testimone: Still Jacks , Dicks' Fall e Sigurðr, ingresso libero. Stasera sabato appunto al Palagio di Stia presentazione ufficiale del GoValley Festival con ospite d'eccezione il dj Andrea Damante. La kermesse alla sua 6° edizione si rinnova nello stile e nei contenuti, personaggi televisivi e dello spettacolo,produttori Internazionali di musica elettronica e Rock band Live si alterneranno nelle sette date estive, tutto accompagnato da scenografie ed allestimenti futuristici con installazione 3d ed effetti dei grandi festival Europei. Ma la festa continua anche a Pasqua: domenica il Class 125 di Arezzo presenta "Easter" party insieme agli staff Factori, Guapaloca, Fam, Daftastic e Babilonia. Trash Easter from Disco to Cristo vol. 3 al Karemaski di Arezzo domenica 21 con Borghetta stile. Torna con la Pasqua, il party con la musica peggiore di sempre e gli abbigliamenti più improbabili, ospiti Borghetta stile con la loro musica anni ’90. Durante la serata animazione con radio Divano, Jonny Ganorzo, Juanita Figueira e l’orsetto Tenerondo. Festa di Pasqua domenica anche al Principe.