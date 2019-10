Arezzo, 2 ottobre 2019 - Da lunedì 30 settembre sono riprese le lezioni e le attività dell’Accademia D.I.M.A. di Arezzo, realtà culturale convenzionata con il Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di Cesena, che ha sede in Casa Petrarca ad Arezzo.

Un anno che inizia ricco di iniziative.

Si comincia con il Concerto Inaugurale che si terrà sabato 5 ottobre, alle ore 18.30 in Casa Petrarca si inaugura l’anno accademico con il concerto di FORTE TRIO, trio nazionale della Repubblica del Kazakistan, collaborazione D.I.M.A. nel quadro del:

Festival "Europa nell'Asia" - Direttore Artistico M. Timur sostenuto dalla Fondazione DEGDAR, il Ministero della Cultura del Kazakistan e l’Ente Nazionale Concerti del Kazakistan RSTC «Qazaqconcert»

Il “Forte Trio” è il Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan.

E’ un gruppo artistico di altissimo livello che rappresenta nel mondo l’Ente Concerti dello Stato Kazako. Il complesso è formato dai migliori musicisti del Kazakistan, vincitori di diversi concorsi nazionali ed internazionali: Dinara Bazarbayeva – Sakhaman – violino, Murat Narbekov – violoncello, Timur Urmancheyev – piano, direzione artistica.

FORTE TRIO fa ogni anno diverse tournèe oltre i confini della Repubblica del Kazakistan esibendosi con grande successo in Francia e Finlandia, Lussemburgo e Spagna, Estonia e Cina, Russia e Georgia. L’ensemble è un ospite gradito e sempre molto atteso in Italia, dove suona con grande successo da diversi anni. Proporranno un programma dedicato a Tchaikovsky e autori kazaki.

Sabato 26 ottobre, alle ore 18.30 in Casa Petrarca si terrà un concerto de I VIULAN, storico gruppo di ricerca etno-musicologica dell’appennino tosco-emiliano, vincitori di un Nastro d’Argento EMI e secondi classificati al prestigioso International Music Festival Sharq Taronalari (Melodie d'oriente) di Samarcanda (Uzbekistan).

L’idea del concerto nasce in concomitanze della Giornata Nazionale delle Tradizioni e del Folklore Popolari, recentemente istituita dal Governo Italiano.

Un omaggio alla tradizione popolare italiana, in particolare quella delle zone di confine tra Toscana ed Emilia, tramandata oralmente e raccolta negli anni da Lele Chiodi, voce storica, affiancato da quelle di Carlo Pagliai e Lauro Bernardoni, con la chitarra di Giorgio Albiani (che ha curato anche gli arrangiamenti e le musiche originali), Silvio Trotta ai plettri e Marco Albiani, chitarre.

Parteciperanno al concerto Stefano Cerisoli, chitarra e Benedetta Giovagnini, voce, due musicisti aretini che si sono fatti conoscere a livello nazionale nell’ambito della musica leggere e moderna, che da quest’anno entrano a far parte del corpo docenti D.I.M.A.

L’intento è quello di allargare la visione e far capire che tante sono le sfaccettature dell’essere musicista: non solo classica, ma anche popolare e moderna, abbracciando stili e contaminazioni diverse.

DIMA, MORRICONE E I LABORATORI DEL SUONO

Si è conclusa la prima annualità de “I Laboratori del Suono” svoltasi all’interno delle Case Ronald, progetto nato dal sodalizio di D.I.M.A. con Armonica Onlus, l’associazione guidata da Marco Morricone e Monica Volpini.

Nati nel quadro del progetto “Musica e Salute” che ha avuto, tra gli altri, il sostegno di SIAE, Banca Euromobiliare, Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti Presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori e la collaborazione di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, I laboratori hanno coinvolto musicoterapisti, docenti esperti e allievi che da aprile a settembre, con cadenza quindicinale, hanno lavorato con i piccoli pazienti oncoematologici ospiti della Casa Ronald Bellosguardo di Roma.

Il progetto ha interessato la stampa di settore e quella nazionale, che hanno dedicato articoli e servizi TV:

nel numero luglio-agosto della rivista PEDIATRIA della S.I.P. (Società Italiana di Pediatria);

all’interno della Rubrica “Tutto il bello che c’è” di RAI2 - puntata del 29 agosto a cura di Laura Gialli (link https://youtu.be/nfWaBENaImI)

DimArmonica e nuova collaborazione con Istituto Superiore di Sanità

Il sodalizio D.I.M.A. - Armonica e il progetto “Musica e Salute” da quest’anno porterà I Laboratori del Suono all’interno di un progetto di ricerca in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità.

Il progetto, grazie al patrocinio e al supporto ottenuto dall’Istituto Superiore di Sanità, entrerà a far parte di un percorso sperimentale più ampio, che vuole approfondire la conoscenza degli aspetti legati alla salute e/o malattia, attraverso l’utilizzo dei materiali propri dell’Arte e della Cultura in generale. Migliorare la qualità della vita dei pazienti e di chi presta loro cure, è tra i principali obiettivi dell’umanizzazione del percorso di cura del malato.

La ricerca e la divulgazione

In tale direzione, si orienteranno alcune delle attività di ricerca e di divulgazione scientifica e artistica, curate dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), in collaborazione con D.I.M.A. e Armonica Onlus. Tali attività andranno dalla partecipazione e organizzazione di convegni nazionali sul tema, ai progetti di ricerca europei, alla Consensus Conference per le linee guida all’utilizzo in ambito clinico-assistenziale, fino all’istituzione di Master e Corsi di Formazione rivolti ai professionisti della salute e, non ultima la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Musica e malattie rare

In particolare l’attenzione sarà incentrata sulle malattie rare di origine genetica che hanno esordio dall’infanzia. Migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie rare e di chi presta loro cure, sarà tra i principali obiettivi dell’umanizzazione del percorso di cura del malato. Il paziente e il nucleo familiare spesso si trovano in uno stato di diffuso disagio esistenziale e di ansia derivanti dalla profonda solitudine generata dalla stessa peculiarità della malattia. Diventerà vitale risvegliare sentimenti, memorie e progetti, dando sostegno e conforto al malato e chi lo assiste.

La musica e l’arte sono gli strumenti privilegiati, in grado di ri-armonizzare un’esistenza frammentata da dolore e incertezza, un’autentica finestra aperta su speranza e futuro.

In tale direzione, saranno orientate alcune delle attività di ricerca e di divulgazione scientifica e artistica relative all’incontro tra la Musica e le Malattie Rare svolte dal Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) e da D.I.M.A. - Armonica Onlus.



Master e Incontri

A tal proposito, D.I.M.A. organizzerà a partire da ottobre un Corso di Formazione “Approccio alla Musicoterapia”.

Il corso sarà tenuto dal musicoterapeuta M°Andrea Meucci, in collaborazione con la musicoterapeuta Gioia Marcaccioni.

L’approccio psicologico sarà a cura della Dott.ssa Giovanna Loricchio, psicologa e psicoterapeuta.



Il fine è quello di formare gli operatori che si occuperanno dei laboratori, ma sarà un corso aperto anche a docenti (interni ed esterni D.I.M.A.) che necessitino di approfondire le proprie conoscenze in quest’ambito applicativo musicale.