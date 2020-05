Arezzo, 3 maggio 2020 - I dialetti vengono riscoperti con Listen - 𝘓𝘢𝘯𝘥𝘴𝘤𝘢𝘱𝘦 𝘪𝘯 𝘚𝘰𝘶𝘯𝘥𝘴 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘌𝘤𝘰-𝘔𝘶𝘴𝘦𝘶𝘮𝘴 𝘯𝘦𝘵𝘸𝘰𝘳𝘬 -, il nuovo progetto dell’Ecomuseo del Casentino che per due anni vedrà coinvolta l’Unione dei Comuni Montani del Casentino attraverso l’Ecomuseo appunto in una collaborazione con il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’ Università degli Studi di Siena, Unicoop Firenze e Soprintendenza Archivistica per la Toscana. Il progetto rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, che ha visto lo stanziamento di 21 assegni di ricerca. Listen sarà un viaggio nei luoghi attraverso le voci, grazie a una attenta valorizzazione del patrimonio contenuto negli archivi orali, veri e propri giacimenti di storie e di memorie.

Così sulla pagina Facebook dell’ecomuseo, oltre ai video dell’archivio proposti quotidianamente nelle Pillole di cultura, ci saranno dei post sui dialetti del Casentino, sui modi di dire e su come la lingua varia nello spazio e nel tempo. Ogni post proporrà delle riflessioni a cui il pubblico è invitato a partecipare. Ogni dialetto, anche se parlato in un piccolo paese infatti, riceve le influenze dal modo di parlare delle città più vicine. Questo si spiega perché tendiamo a frequentare i centri urbani per lavoro, per studio, o semplicemente perché spesso troviamo in città dei servizi che non sono presenti altrove (il tribunale, le banche, i grandi ospedali ecc.). Anche continuando a parlare il nostro dialetto, la nostra frequentazione con le città influenzerà quindi anche il nostro modo di parlare. Il territorio del Casentino è stato, fino a un secolo fa, un’area abbastanza isolata: Bibbiena, ad esempio, dista solo 60 km da Firenze, ma è separata dalla città da montagne che prima non erano facilmente traversabili. Nel dopoguerra i contatti con Firenze sono aumentati, ma i contatti più facili rimangono sicuramente quelli con la città di Arezzo, collegata grazie a strade e treni. Oggi il Casentino riceve influenze linguistiche sia da Firenze sia da Arezzo, ma la forza di questa influenza linguistica varia molto da paese a paese.