Arezzo 9 luglio 2019 - Una canzone è già una creazione artistica e come tutte le forme d’arte evoca emozioni, ognuno ci vede il proprio mondo o un proprio significato. Se poi a esprimere questo sono altri artisti il messaggio diventa caleidoscopio, visioni nella visione. Dalla musica all’arte, questo l’esperimento che si terrà a Palazzo Chianinil al Camere Civico 15 di via Cesalpino ad Arezzo dove nove stanze saranno interamente dedicate al cantante Motta e al suo album “Vivere o morire”. Nove canzoni in nove “camere” ognuna ispirata al testo della canzone e realizzata da venti artisti. “La pazienza di essere raccontati: 9 stanze per 9 canzoni” è un evento organizzato in occasione del Mengo Festival e in collaborazione con Woodworn Label dal 10 al 30 luglio e di cui sarà ospite Motta sul palco del Prato venerdì 12 luglio e, naturalmente, il giorno dell’inaugurazione della mostra.

Nove storie nei testi delle canzoni E’ quasi come essere felice, Quello che siamo diventati, Vivere o morire, La nostra ultima canzone, Chissà dove sarai, Per amore e basta, La prima volta, E poi ci pensi un po’, Mi parli di te, tutte suggestioni lasciate alla libera interpretazione dei venti autori. Un percorso intimo, quello raccontato da Motta, la sua città, le occasioni perse, l’esistenza e l’amore, la vita e la morte, i sentimenti e il tempo. Una galleria di design che si trasforma in un viaggio introspettivo, un racconto per immagini di ogni singola canzone di un disco grazie al quale il cantautore toscano si è aggiudicato la Targa Tenco 2018 per la categoria “Disco in assoluto”. Alla mostra-installazione collaboreranno anche alcuni performer, che si esibiranno sui temi più importanti affrontati da Motta nei suoi brani. Le performance a cura di Officine Montecristo/Arezzo Crowd Festival si terranno mercoledì 10 luglio alle 18 con “Yes, but why?”, giovedì 11 luglio alle 18 con “Ana, Eva, Ketty”, venerdì 12 luglio alle 18 con “SloWalk” e sabato 13 luglio con orario continuato dalle 16 alle 19,30, con “Urban Codex”. Le performance dal titolo “Camere poetiche” a cura di Interno 12, ci saranno invece giovedì 18 e venerdì 19 luglio alle 18,30.

La mostra, che sarà inaugurata mercoledì 10 luglio alle 18, sarà visitabile tutti i giorni, a ingresso libero, dalle 16 alle 19,30. Motta sarà poi sul palco del Mengo venerdì 12 con un nuovo spettacolo che prende il nome da una frase contenuta in “Dov'è l'Italia" brano presentato al festival di Sanremo con, in scaletta, le canzoni di “Vivere o Morire” e “La fine dei vent'anni”, Targa Tenco 2016 per la miglior Opera Prima.