Arezzo 7 ottobre 2019 - Arezzo riabbraccia Mauro Valenti e scende al suo fianco per la seconda edizione di SudWave dal 7 al 10 novembre con artisti famosi ed emergenti, un gemellaggio con Parigi, l’incontro con gli organizzatori dei maggiori festival italiani ed europei, la collaborazione con il Giffoni Film Festival del cinema per ragazzi, l’anniversario dei 50 anni di Woodstock, i finalisti regionali di Arezzo Wave Contest, la creazione di un network musicale per il sud dell’Europa. E ospiti come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Enrico Nigiotti, Mixo di Radio Capital, il critico musicale Riccardo Bertoncelli. Ma anche gli organizzatori del Jova Beach Party, il giornalista Alan MacGoven, Francesco Moneti e Luca Lanzi, La rappresentante di lista, La Municipal, Stella e Bugo. Per i giovani artisti la masterclass per sei voci under 35 in residenza artistica che avranno come insegnanti Petra Magoni, il direttore d’orchestra Diego Calvetti, Valerio Soave direttore dell’etichetta musicale Mescal, il produttore Stefano Senardi, il vocale coach Gianni Bruschi. Sul palco del contest di Arezzo Wave le venti miglior band emergenti d’Italia. Torna Sud Wave, quattro giorni dal 7 al 10 novembre in sedi sparse per tutta la città dal teatro Virginian al Mecenate, dal Circolo Artistico allo Spazio Seme, da Sugar al Rock Heat fino al Teatro Tenda.

Un evento presentato nella sede della Fondazione Guido d’Arezzo dal direttore Roberto Barbetti, dal consigliere Beppe Angiolini che ha insistito per riavvicinare Mauro Valenti alle istituzioni cittadine, e naturalmente il patron di Arezzo Wave che nel 2020 porterà il festival a Parigi. “Finalmente portiamo in città anche la musica giovane” è il saluto di Barbetti. “E finalmente riportiamo avanti i progetti di Mauro Valenti che con Arezzo Wave ha fatto conoscere la nostra città in tutto il mondo facendoci diventare internazionali” ha continuato Angiolini. “Si è creata una situazione nuova” ha ammesso Valenti.

Intenso il programma.

Il 7 novembre al Teatro Tenda (ingresso 15 euro) anteprima di Arezzo Wave a Parigi con La Scapigliatura, La rappresentante di lista, La Municipal e Enrico Nigiotti. E sempre giovedì 7 novembre al Teatro Virginian di via de’ Redi delle 15 musica con “Arezzo Wave contest” e le band Atop the hill di Arezzo Wave Music School e So Beast di Arezzo Wave Ius Soli. Al Circolo Artistico dalle 15,45 Cordio e Andrea Vigentini e dalle 17 SudWave Convention, conferenza stampa e incontro con gli artisti di Arezzo Wave in Paris. Presentazione alla stampa nazionale ed internazionale del progetto che vedrà la luce il 2 e 3 aprile a Parigi alla presenza degli artisti coinvolti: Enrico Nigiotti, La Rappresentante di Lista, La Scapigliatura e La Municipal che poi la sera suoneranno al Teatro Tenda.

Venerdì 8 novembre arrivano in città gli organizzatori del Giffoni Film festival al Circolo Artistico alle 11,30. Il Festival del cinema per ragazzi e non solo verrà presentato da Marco Cesaro, assistente direttore e responsabile rapporti e relazioni istituzionali. Alle 15 si parlerà dei festival internazionali verdi a impatto zero e quasi con Linnea E. Svensson di Go Group: Green Operations Europe, sezione di Yourope, la federazione dei festival rock europei in collaborazione con Bucks University (Uk), sulle migliori pratiche per un festival eco sostenibile. Si parlerà anche del successo del Jova Beach Party tra numeri e risultati e dei maggiori festival italiani: Collisioni Festival, Primo Maggio, Umbria Jazz e Festambiente (ingresso libero). Al Virginian seempre venerdì 8 novembre dalle 14,30 alle 19 la Mescal, una delle più grandi etichette indipendenti italiane, incontra le band di Arezzo Wave Contest su come costruire una band, avere un manager, fare un contratto con una casa discografica e avere successo. Per nuove band e artisti in cerca di “editore” e alle 19 Nuovaimaie incontra le band di Arezzo Wave Contest 2019. In contemporanea al Rock Heat di via Galvani dalle 14,30 suoneranno le 20 band finaliste di Arezzo Wave Contest in rappresentanza delle regioni italiane: 14:30 ATOP THE HILL (Trentino Alto Adige), 15 RBSN (Lazio), 15:30 STUDIO NADAR (Liguria), 16 SO BEAST (Emilia Romagna), 16:30 NIJHIDA (Marche), 17 UMMO (Abruzzo), 17:30 RICH APES (Lombardia), 18 ROOMS BY THE SEA (Toscana), 18:30 MIPTERA (Umbria), 19 FRANCESCO LETTIERI (Campania) a ingresso libero. Dalle 21 sul palco del rock Heat gli ospiti di Sud Wave: alle 21 GANGES, 21:45 PIANISTA INDIE, 22:30 ΣTELLA, 23:30 BUGO a ingresso libero.

Sabato 9 novembre nel negozio Sugar di Corso Italia a mezzogiorno, con ingresso a invito, concerto di Nathalie. Mentre al Circolo Artistico si terrà il workshop sulla musica digitale con Alice Mazzoni Digital Marketing Manager nel settore musicale, su come usare i social nel settore musicale, sull’impatto del festival di Sanremo, il festival più famoso d’Italia sui social e su come si sono mossi i social degli artisti in gara a Sanremo 2019, su come si fa una strategia digitale e su come si costruisce un progetto di successo da Sudwave alle risorse delle prospettive finanziate della nuova programmazione europea con Paolo Palamiti coordinatore programmazione e progettazione europea, Valentina Volpe Andreazza ideatrice Euphonia #ode2 challenge Europa Nostra e cantante di opera, Jordi Gratacos direttore managers Catalogna e Mauro Valenti direttore Sudwave. Alle 17.30 di venerdì 8 novembre torna a Sud Wave la vice di Radio Capital, Mixo, che presenta Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che debuttò come emergente proprio ad Arezzo Wave Band selezionato per la regione Puglia Al teatro Virginian per Sudwave Convention ’ Redi, 12 Teatro Virginian di nuovo l’incontro tra la Mescakl e le band di Arezzo Wave Contest su come costruire una band, avere un manager, fare un contratto con una casa discografica e dalle 14,30 concerto delle band regionali finaliste WIME (Piemonte), ore 15 PENTOTHAL (Sicilia), 15:30 NIGRA (Calabria),16 ELISABETTA MATTIA USAI & VERA PROJECT (Sardegna), 16:30 ANTONIO LANGONE (Basilicata), 17 LA STELLA ROSSA DEL KINOTTO (Molise), 17:30 KAPUT BLUE (Puglia), 18 APTA ZOOTA (Veneto), 18:30 THE HUNTING DOGS (Friuli Venezia Giulia), 19 TOO BLUSH (Valle d’Aosta). E dalle 21,30 allo Spazio Seme WALTER CELI, alle 22:20 ROMINA FALCONI, alle 23:30 GATO PRETO e LA COLERE (ingresso 15 euro)

Domenica 10 novembre al Circolo Artistico dalle 16 “Happy Birthday Woodstock 50”, Londra e l’Italia di quegli anni raccontati da alcuni protagonisti della storia musicale: Allan Mc Goven, Riccardo Bertoncelli e Mixo a ingresso libero. E allo Spazio Seme dalle 21 giovani talenti canteranno le canzoni del più grande festival rock della storia della musica: TOMMASO DUGATO, FRANCESCO LETTIERI, JESSICA CALDARI, KEVIN KOCI, ANASTASIA BRUGNOLI, GAIA MAZZOLI e come ospiti speciali, PETRA MAGONI, FINAZ e NUTO, LUCA LANZI & FRANCESCO MONETI (ingresso 15 euro).