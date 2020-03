Arezzo 28 marzo 2020 - Fiabe alla radio. E’ un cantiere di fiabe quello che Francesco Botti ha avviato su Radio Fly nella trasmissione mattiniera di Fly Mug condotta da Gloria Peruzzi. Una fiaba al giorno, ma non quelle che ci si aspetterebbe, perché l’attore e scrittore propone un viaggio in Italia attraverso i suoi racconti popolari, attraverso le fiabe regionali, tratte dal volume “Le più belle fiabe popolari italiane” di Cecilia Gatto Trocchi edito da Newton Compton. Un viaggio di parole, suggestioni, personaggi fantastici che è un piacere ascoltare reinterpretate dalla voce di Botti, per rappresentare l’identità e i luoghi in cui sono nate. “Ho scelto di fare quello che in questo momento fa stare bene anche me - spiega Francesco - che dà un senso alla mia vita e che è legato al mio lavoro ora che siamo tutti bloccati. Ritagliare cinque minuti di svago da tutte le informazioni e le immagini che ci stanno travolgendo e riscoprire le nostre tradizioni. Una esperienza che avevamo già fatto allo Spazio Seme con il nostro Cantiere di fiabe”. Ed ecco la Ninfa del Trasimeno, ad esempio, storia che affonda le sue origini nella nostra terra etrusca. “Ne esistono due versioni - spiega Botti - una racconta che Trasimeno, figlio del dio Tirreno, mentre è sulla riva del lago sente il canto di una ninfa provenire dall’Isola Polvese, si butta per raggiungerla ma affoga. Nell’altra versione riesce a raggiungere la Polvese e fingendosi pescatore fa innamorare la ninfa, si sposano, vivono felici ma un giorno durante un bagno affoga e muore. La leggenda vuole che quando il lago diventa ondoso e rovescia le barche sia la ninfa che agita le acque per cercarlo”. Ma ci sono anche le Silvane dei boschi del Trentino Alto Adige e, per la Toscana, “Il fiorentino” raccolta dalla voce di una vecchia pisana e che Italo Calvino incluse nelle sue Fiabe italiane. Il viaggio continua, tutti giorni, sempre più a sud.

