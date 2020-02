Arezzo, 9 febbraio 2020 - Domenica a tutto jazz e non solo, tra concerti e live set. Omaggio al jazz di Claude Bolling con Oida, orchestra instabile aretina domenica 9 febbraio alle 17,30 al convitto di Arezzo. Il “Call quartet” eseguirà la “Suite per flute e jazz piano trio n.2”. Sulla scia di Duke Ellington e dell’eredità lasciata dai primi grandi pianisti jazz, Claude Bolling si va a collocare nell’ultima generazione di jazzisti come compositore innovativo e versatile. Collabora anche con musicisti classici come Jean-Pierre Rampal, uno dei più grandi flautisti del XX secolo. Lo stesso Rampal chiese inizialmente a Bolling di comporre qualcosa che fosse “classico” per il suo flauto e jazz per il piano, dato il vivo interesse che nutriva per questo genere. “Adoro il jazz” - diceva - “senza sapere come suonarlo, ma sogno di avere un’esperienza con musicisti jazz”. Dalla richiesta, simile piuttosto a una sfida, nascono la prima e la seconda Suite di Bolling. Accolte in breve tempo dalle classifiche nei primi anni settanta, queste suite entrano a far parte di un genere noto come cross-over music, che fonde differenti linguaggi musicali, dato che la composizione in sé è un punto d’incontro fra il barocco e lo swing. Suonano nel “Call quartet” Paolo Vaccari al flauto, Alessio Tiezzi al pianoforte, Maurizio Costantini al contrabbasso e Francesco Checcacci alla batteria. Una proposta contemporanea e eclettica di Oida che punta a arricchire ogni anno il cartellone della stagione cameristica con più generi e più strumenti, con l’obiettivo di spaziare in più ambiti e formulare un’offerta sempre nuova. L’ingresso come sempre è ad offerta libera. Torna il grande jazz al Circolo Aurora di piazza Sant’Agostino stasera alle 22 con il terzo appuntamento della rassegna "Jazz on The Corner Winter". Dopo il grande successo del trio di Giovanni Benvenuti di domenica scorsa, questa sarà la volta del trio di Danilo Tarso, uno dei più talentuosi giovani pianisti della scena jazz italiana.

Con il suo progetto "LINE" è proprio la linea l’idea che Tarso insegue e percorre; la linea della melodia, le linee della polifonia, la linea che attraversa e che unisce tutti gli stili e le sonorità che fanno parte della musica e li tiene insieme come il disegno delle tessere di un mosaico. Un mosaico di suoni, un universo sonoro da regalare all’ascoltatore. Secondo appuntamento con il Valdarno Jazz la rassegna che si svolge all'Auditorium le Fornaci di Terranuova Bracciolini, con un concerto intimo e spirituale un momento musicale da condividere come un'esperienza emotiva. La rassegna diretta da Daniele Malvisi propoone domenica 9 febbraio alle 17:30 Filippo Cosentino in Andromeda Tour con : Filippo Cosentino, chitarra classica, archtop e baritona, Federico Fugassa, basso e Lorenzo Arese alla batteria. Andromeda è una riflessione sugli aspetti mitologici e astronomici legati a questa figura che da sempre affascina il chitarrista piemontese di origini siculo-calabresi. Proseguono anche questo fine settimana i concerti di “Musica al San Donato”, la stagione di musica in ospedale che l’Associazione Le 7 Note di Arezzo organizza in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Sud Est. Domenica 9 febbraio, alle ore 16.30 all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo si esibirà in concerto il chitarrista Raffaello Ravasio, in un recital incentrato sul repertorio per chitarra sola di autori spagnoli, con musiche di De Narvaez, Tàrrega, Alfonso El Sabio, De Falla, Rodrigo, Albéniz. Un modo per raccontare la chitarra come strumento emblematico della grande tradizione iberica.