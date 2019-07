Arezzo 30 luglio 2019 - Le sere di agosto in musica alla Fortezza del Girifalco con la mostra internazionale della fotografia di viaggio Cortona Onthemove che vede proporre notti con i dj, gli aperitivi speciali e i concerti dal vivo per accontentare e attrarre vari tipi di pubblico, confermando la versatilità della Fortezza del Girifalco. Il primo evento è previsto per sabato 3 agosto, dalle 23 con il ritorno del dj Alex Neri visto il successo dello scorso anno. Nato a Sarzana, ma fiorentino d’adozione, Neri è un artista eclettico, visionario, produttore e produttivo. Storico dj-resident del Tenax, ha alle spalle una lunga carriera che l’ha visto anche fondare e militare nei Planet Funk, progetto di grande successo e fortemente innovativo nel panorama della musica internazionale. Lo affiancherà il dj Roberto Cangeloni dj. Informazioni e prenotazioni al numero 0575 1645507.

Prossimo evento in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Cortona domenica 11 Bobo Rondelli in 'Per amor del cielo', l'album che ne ha decretato la consacrazione tra i grandi della musica d'autore italiana. Il concerto sarà introdotto dall’esibizione di Fabrizio Fusaro. Giovedì 22 concerto di Ginevra di Marco, voce fra le più interessanti dellamusica italiana con all’attivo tantissime collaborazioni (CSI e PGR, tanto per citarne un paio) che proporrà “Donna Ginevra e le Stazioni lunari”, un viaggio negli ultimi dieci anni della sua ricerca musicale. Aprirà il concerto Chiara White.

Sabato 24 agosto altra grande notte con un altro grandissimo ospite: DJ Ralf. Nel frattempo il Girifalco ospita anche le mostre del Festival internazionale di fotografia Cortona on the Move, visitabili fino al prossimo 29 settembre.