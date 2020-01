Arezzo, 28 gennaio 2020 - Sarà il Max De Aloe Quartet con “Just for one day”, un viaggio intorno alla musica di David Bowie completamente rivisitata in un mix tra jazz e rock, il protagonista del primo appuntamento della stagione jazz all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto, 19, Ar). L’evento, in prima italiana in programma sabato 1 febbraio alle 21.30, fa parte della stagione musicale jazz curata dall’associazione Valdarno Jazz e vedrà sul palco Max De Aloe all’armonica, Roberto Olzer al pianoforte, Marco Mistrangelo al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria (ingresso intero 10€, ridotto 7€).

Grazie a progetti musicali sempre coinvolgenti in una commistione di arti e generi, l’istrionico e carismatico Max De Aloe ha saputo ritagliarsi un ruolo a sé stante all’interno della scena jazz contemporanea italiana. Assieme a Olzer, Mistrangelo e Stranieri, gruppo stabile da tredici anni con il quale ha realizzato diversi album tra cui Lirico incanto, Bradipo, Bjork on the moon, Road Movie e Borderline e centinai di concerti, Just for one day esplora la musica del Duca Bianco in un mix che spazia tra jazz e rock. L'approccio è simile a quello che il gruppo aveva affrontato per il repertorio di Bjork nel cd ed LP "Bjork on the moon", considerato dalla critica e pubblico tra i più riusciti progetti dell'armonicista lombardo e del suo quartetto.

“Sono felice che questo nuovo progetto veda la luce sul palco di Valdarno Jazz” – afferma Max De Aloe. “Durante la serata alterneremo brani tratti dall’ultimo disco ad alcuni successi di David Bowie, nella personale visione di questo quartetto che suona insieme da tredici anni. Porteremo il progetto in giro in tutta Italia per i vari festival in primavera ma sono entusiasta che Just for one day parta proprio dalla Toscana”.

Gli appuntamenti jazz, a cura di Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia, proseguiranno domenica 9 febbraio (ore 17.30) con Filippo Cosentino in Andromeda Tour (una riflessione sugli aspetti mitologici e astronomici legati ad Andromeda) che da sempre affascina il chitarrista piemontese che sarà affiancato nel live da Federico Fugassa al basso e Lorenzo Arese alla batteria.

Biglietti appuntamenti Jazz: 10€ intero, 7€ ridotto (under 26 / over 65 / tesserati VMC).