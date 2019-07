Arezzo, 7 luglio 2019 - E’ tutto pronto per la XVesima edizione del MenGo Music Fest,la rassegna di musica partita da Tortaia che ha colonizzato il Prato con il meglio della musica italiana live. Quest’anno racchiusa in 5 serate tutte a ingresso gratuito per un evento che si propone come punto di riferimento nel panorama musicale indipendente. Appuntamento da martedì 9 a sabato 13 luglio al Prato, dove si era spostato per la scorsa edizione. Questa la location delle serate presentate da Alberto “Pernazza” Argentesi, presentatore televisivo e musicista, ex tastierista del gruppo Ex Otago. Non solo musica, anche quest’anno torna Mengo Cult, palco letterario in collaborazione con Inkorsivo in Piazza Grande, sotto le Logge Vasari, e Mengo Cinema all’Eden, curato da Marco Compiani. Due appuntamenti con Mengo Cinema: lunedì 8 Giacomo Ferrara sarà presente alla proiezione e al dibattito sul film “Guarda in alto” di Fulvio Rusileo di cui è protagonista, mentre domenica 14 il regista Abel Ferrara presenterà “Alive In France”, documentario che porta lo spettatore dentro la sua vita sincopata.

Per la musica ci sarà da aspettare martedì 9 con la Energy Night by Estra, protagonista una delle rivelazioni del nuovo pop italiano, Carl Brave. Prima di lui: Sorrowland, Spumante e Peter White. Mercoledì 10 protagonisti i Fast Animals and Slow Kids, band perugina considerata una delle migliori realtà live italiane, che hanno pubblicato il loro nuovo album Animali Notturni. Oltre a loro Diodato e Andrea Laszlo De Simone. Giovedì 11 sarà la volta di Franco 126, che con il suo esordio discografico Stanza Singola, continua a raccogliere consensi. Sul palco prima di lui Eugenio in Via Di Gioia e Cecco e Cipo. Motta sarà il protagonista del venerdì, tornando dal vivo con un nuovo spettacolo che prende il nome da una frase contenuta in “Dov'è l'Italia", brano presentato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Prima di lui Clavdio, a chiudere la serata l'aftershow con Myss Keta e il closing party con i Ninos Du Brasil. Ultima serata sabato 13 con gli Zen Circus, che dopo la partecipazione a Sanremo con L'amore è una dittatura, ha appena festeggiato venti anni di carriera musicale con la raccolta che ripercorre la storia della band. Sul palco ad aprire Postino e La rappresentante di lista mentre per chiudere il Men/go 2019 sono stati chiamati i Teppa Bros per un dj set che avrà come ospite Lodo Guenzi. Primo incontro di Men/go Cult giovedì 11 alle 18.30 in Piazza Grande con “Ripensare il futuro: economia circolare, ambiente, crescita e sostenibilità”, l'ex eurodeputata Elly Schlein dialoga con il sindaco Ghinelli, il presidente di Aisa Chierici e il presidente di Estra Macrì. Il giorno dopo due incontri: alle 19 “Digital storytelling: raccontare e raccontarsi nel mondo digitale” dove la youtuber e scrittrice Sofia Viscardi, l'autrice Irene Graziosi e il giornalista de il Post Francesco Costa si confronteranno sul mondo dei millennial, mentre alle 19.50 si parlerà di autismo con esperienze, testimonianze per affrontare in maniera più consapevole questa malattia e il suo impatto nella vita famigliare con la scrittrice Gabriella La Roverei. Sabato 13 musica protagonista al Cult con “Rock'n'Tell”, si parlerà di musica, palco e storie con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e i The Zen Circus. E per tutta la settimana visite guidate della città e delle principali mostre e musei e in collaborazione con Progetto5 dalle 21 a fine serata, laboratori e animazione per i bambini.