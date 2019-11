Lucca, 1 novembre 2019 - Si annuncia come la giornata record, quella di oggi, con oltre 72mila biglietti venduti e un’attesa di circa 80mila paganti, cifra superiore all’afflusso di quasi 60mila persone dei primi due giorni (24146 mercoledì, 35672 ieri), per un totale di 225mila, tenendo conto anche del meteo che finalmente dovrebbe essere favorevole. Anche ieri, infatti, si sono ripetuti scrosci di pioggia che comunque non hanno disturbato più di tanto tutti gli appassionati in fila fuori dei padiglioni e in giro per la città, che nel complesso non ha registrato criticità. Metro srl ha fatto invece presente che per oggi e domani i parcheggi prenotabili sono quasi al completo. Per questo motivo, l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di evitare l’uso delle autovetture se non strettamente necessario. ieri il traffico è stato sostanzialmente scorrevole, fatta eccezione per alcuni momenti fra le 9 e le 10 nei tratti di immissione e uscita da piazzale Boccherini e in via delle Tagliate.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato tre rimozioni di veicoli e 63 multe per divieto di sosta per veicoli lasciati sui marciapiedi. Inoltre due sanzioni per accattonaggio con sequestro delle somme di denaro raccolte, due sanzioni per raccolte fondi non autorizzate con decreto di allontanamento e foglio di via e due denunce per il mancato rispetto di decreti di allontanamento. Ben 24 sono state le sanzioni nei confronti dei venditori abusivi nel centro storico e sulla circonvallazione. Gli agenti della Polizia commerciale hanno controllato il centro storico e la zona di via delle Tagliate, verificando sette temporary store, mentre un controllo congiunto con Azienda Usl Toscana nord ovest a un esercizio commerciale di via Santa Croce ha condotto alla sua chiusura per violazione alle norme igienico-sanitarie.

La polizia controlla dall'alto

Intanto, in concomitanza con Lucca Comics e su iniziativa del vescovo Paolo Giulietti e del pastore valdese Antonio Adamo, la Cattedrale, il tempio valdese di Lucca e la chiesa di San Cristoforo ospitano ‘Eldorato – Nascita di una nazione’, un progetto di arte contemporanea ideato da Giovanni de Gara e dedicato al tema delle migrazioni e dell’accoglienza. Le porte delle chiese sono state rivestite d’oro utilizzando le coperte termiche in cui vengono avvolti «i migranti stremati che approdano nella ‘terra dell’oro’ in cui speravano di trovare pace e lavoro e dove sempre più spesso, invece, trovano porti chiusi o attese infinite in non-luoghi recintati a doppio filo». Sull’iniziativa si registra la reazione della capogruppo della Lega in Regione, Elisa Montemagni, che così commenta: «La diocesi lucchese e la chiesa valdese lanciano un’iniziativa pro-immigrati, ma a pensare ogni tanto ai disoccupati e bisognosi locali, si farebbe peccato?»

Parlando invece di fumetti e di tutto il resto, mentre sale l’attesa per l’incontro con Sir Patrick Stewart, ovvero il capitano Picard di ‘Star Trek’ (ieri il cast è stato avvistato in trattoria a Pisa) , in programma stamattina alle 11 al Teatro del Giglio, ieri sono stati assegnati i premi di Lucca Comics & Games, consegnati ieri sera al Teatro del Giglio alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini.

Tra gli altri, il miglior fumetto per giovani lettori è ‘Storiemigranti’ di Nicola Bernardi e Sio (Feltrinelli Comics). Nuova iniziativa editoriale: Collana Audace (Sergio Bonelli Editore); sceneggiatore Lorenzo Palloni (‘La lupa’ e ’Instantly Elsewhere’); premio speciale della giuria Mat Brinkman); miglior autore unico Jason Lutes (‘Berlin’); disegnatore Martoz (’Instantly Elsewhere’); graphic novel ‘Bezimena. Anatomia di uno stupro’ di Nina Bunjevac. Gioco dell’Anno: ‘El Dorado’ di Reiner Knizia; gioco di ruolo dell’anno: ‘Household’ di Riccardo Sirignano e Simone Formicola.



