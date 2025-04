The Kolors e Canto Libero a Mont’Alfonso sotto le stelle: parte la corsa ai biglietti

Lucca, 16 aprile 2025 - Dopo l’exploit al Festival di Sanremo con il brano “Tu con chi fai l’amore”, i The Kolors sono pronti a portare la loro energia sui palchi dello Stivale. Martedì 19 agosto saranno alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), ospiti del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. Intanto la hit sanremese, inno alla leggerezza ed elogio dell’istinto, continua a stazionare ai vertici delle classifiche radiofoniche, confermando la personalissima identità sonora della band, che fa della sperimentazione il suo punto di forza. Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, domenica 17 agosto, approderà “Canto Libero”, concerto-spettacolo nel segno dell’indimenticato Lucio Battisti che da anni inanella un sold out dietro l’altro. Sul palco un ensemble capitanato da Fabio “Red” Rosso e composto da eccellenti musicisti, tutti alle prese con canzoni che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni. Da “La canzone del sole” a “Una donna per amico”, da “Ancora tu” a “E penso a te”. E poi “29 Settembre”, “Aver paura d’innamorarsi troppo” e altre chicche non presenti nei precedenti tour. I biglietti sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) è possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario). Info www.montalfonsoestate.it. I concerti di The Kolors e Canto Libero vanno ad aggiungersi ai già annunciati live di Angelo Branduardi, Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Maurizio Lastrico, Cristiano De André, ABBAdream, Ensemble Symphony Orchestra e Cesare Picco. E altri grandi ospiti sono in arrivo per l’edizione 2025 di Mont’Alfonso sotto le stelle.

Maurizio Costanzo