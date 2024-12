La grande festa in piazza a Lucca: lo show del 31 dicembre sarà il “Radio Italia Party”

Lucca, 15 dicembre 2024 – La città si prepara a celebrare l’arrivo del 2025 con un evento unico, destinato a trasformare il cuore di Lucca in un palcoscenico di musica, energia e divertimento. Per la prima volta, il celebre format Radio Italia Party, che ha già conquistato le più prestigiose piazze italiane, approda infatti a Capodanno n piazza Santa Maria, promettendo una notte indimenticabile per residenti e visitatori. La collaborazione tra il Comune di Lucca e Radio Italia, una delle emittenti radiofoniche più seguite nel panorama nazionale, darà vita a un’esperienza unica.

La serata del 31 dicembre sarà animata dal dj ufficiale di Radio Italia, Luca Camorcia, e dal dj resident Aaron Modigliani, pronti a regalare al pubblico un viaggio musicale attraverso i migliori successi italiani, arricchito da remix e produzioni originali. L’evento inizierà con un set di apertura affidato ad Aaron Modigliani, seguito dall’esibizione di Luca Camorcia, che accompagnerà la piazza fino al momento clou del countdown di mezzanotte. Allo scoccare del nuovo anno, brindisi e festeggiamenti daranno il via a una seconda parte della serata dedicata ai grandi successi degli anni ’90 e 2000, che faranno ballare tutti fino alle prime ore del mattino.

La festa, che sarà condotta da Emanuela Gennai, rappresenta un’opportunità unica per condividere l’entusiasmo di una serata speciale con amici e familiari, accompagnati dalla magia della musica e dall’atmosfera festosa della città. Mia Pisano, assessore alla cultura, ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione di questo Capodanno speciale: “Abbiamo lavorato per creare un evento capace di coinvolgere tutti, dai giovani alle famiglie – sottolinea – in una serata indimenticabile. La nostra splendida città, con il suo centro storico, sarà il palcoscenico perfetto per celebrare l’arrivo del 2025. Non mancate: sarà una notte magica!”.

Anche l’assessore al turismo, Remo Santini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo Capodanno sarà un momento di gioia e condivisione per tutta la città. Lucca è pronta a offrire uno spettacolo unico, che unisce musica, divertimento e l’energia della nostra comunità. Vi aspettiamo in piazza Santa Maria per iniziare insieme un nuovo anno pieno di entusiasmo e progetti”.

Accanto alla musica, la festa sarà arricchita da momenti di animazione e spettacolo, rendendo la serata ancora più speciale. Tradizione e modernità, una combinazione che alza le aspettative per questo capodanno e dopo aver accolto durante le scorse edizioni più di 4mila spettatori. Appuntamento quindi al 31 dicembre in piazza Santa Maria, dove la città si darà appuntamento per salutare il 2024 e accogliere il 2025 in un clima di festa, musica e spettacolo.