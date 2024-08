Casting a Lucca per la fiction Rai “L'altro ispettore” con Vassallo e Bocci

Firenze, 27 agosto 2024 – Un’occasione da non perdere per gli aspiranti attori. Mercoledì 28 agosto si terrà a Lucca una prima giornata di casting per la selezione di figurazioni speciali per la fiction Rai 'L'altro ispettore’ con Alessio Vassallo e Cesare Bocci. Continuano infatti, sotto la supervisione dell'assessore Remo Santini e dell'ufficio turismo del Comune di Lucca, le fasi di organizzazione e i sopralluoghi in centro storico della produzione Anele per questa fiction che affronterà il tema delle morti bianche, con un cast di primo piano a livello nazionale, si spiega in una nota.

L'inizio delle riprese è previsto per la stagione autunnale e in questa fase si lavora agli aspetti scenografici, logistici e organizzativi. La produzione Anele e Rai Fiction hanno inoltre indetto una prima giornata di casting proprio a Lucca per la selezione di figurazioni speciali. In questa prima fase sono ricercati un bambino toscano di età 8-10 anni, un bambino toscano di seconda generazione (non caucasico) età 8-10 anni, un rapper toscano di 24 anni, una donna che parli arabo e italiano. Il casting in presenza si terrà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso lo Spazio Cred (Centro risorse educative) in via Sant'Andrea 33, vicino alla Torre Guinigi. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta [email protected]. La produzione comunica inoltre che le riprese si svolgeranno a Lucca e Roma e che altre candidature diverse da quelle richieste non saranno in questa fase prese in considerazione. Il lavoro sarà retribuito come previsto da Ccnl. Nelle prossime settimane saranno invece effettuati nuovi casting per comparse generiche. Maurizio Costanzo