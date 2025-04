Valle del Serchio, la 63esima edizione del "Primo Maggio a Fornaci"

Fornaci di Barga (Lucca), 30 aprile 2025 – Partita alla grande, oggi alle14, la prima giornata della 63esima edizione della più grande Expo della Valle del Serchio, “Primo Maggio a Fornaci”, quest’anno anche “benedetta” da un clima praticamente estivo.

Qui, i visitatori potranno trovare fiori, piante di ogni foggia e colore, articoli per il giardinaggio in quantità, oltre a un importante settore dedicato alla motorizzazione, con ampio spazio dedicato ai mezzi agricoli e al tempo libero. Interi ambiti della grande area espositiva sono poi dedicate alle energie alternative, al riscaldamento di ultima generazione e alla bio-edilizia, Poi, gastronomia tipica, artigianato e stand per tutti i gusti. Stasera si chiude alle 19 e domani, giornata clou per eccellenza, si riparte alle 9 con l’inaugurazione ufficiale e Via della Repubblica chiusa al transito, trasformata in una isola pedonale dove passeggiare in tutta tranquillità e dedicarsi completamente a visitare gli espositori e i negozi, vestiti a festa e a tema con l’evento per l’occasione. Attività commerciali variegate delle quali la via è disseminata.

Passaggio immancabil, poi, al Mudy, il museo di Dynamo appena inaugurato, che domani proporrà anche visite guidate agli ospiti.

Il comitato Primo Maggio con il suo presidente Nicola Barsotti, invitano tutti alla partecipazione, pronti per accogliere con grande calore i visitatori di “Primo Maggio a Fornaci”.