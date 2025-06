Al CRED di Lucca una serata di beneficenza con il Coro Gospel Internazionale di Pistoia

Lucca, 3 giugno 2025 – Una serata tra buona musica gospel e solidarietà concreta. Ecco un concerto, con ingresso a offerta libera, per una buona causa: a favore di “Augustine Iroatulam Education Foundation” per la scolarizzazione dei ragazzi di Amawon, in Nigeria. Lo terrà il Coro Gospel Internazionale di Pistoia sabato 7 giugno dalle 21 al CRED, il Centro per le Risorse Educative e Didattiche, di Lucca. Quanto raccolto sarà devoluto in beneficenza e contribuirà alla concessione di 18 borse di studio per i ragazzi di Amawom e al completamento della biblioteca della locale scuola.

La serata di beneficenza è intitolata “Sulle ali della musica” ed è nel programma dell’VIII edizione di MusicArt. La regia dello spettacolo è di Isobel Wilke, ospite il noto chitarrista blues Emiliano Degli Innocenti. In passato il Coro Gospel Internazionale di Pistoia, fondato nel 2008 dal chirurgo dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia Augustine Iroatulam con lo scopo di aiutare le persone meno fortunate, ha favorito la realizzazione di un reparto oncologico all’Ospedale di Colchester in Inghilterra e raccolto fondi per il restauro della Chiesa della Santissima Annunziata di Pistoia.

Il repertorio del Coro è vario: canti sacri classici in varie lingue, spiritual, gospel nonché brani composti dallo stesso direttore Iroatulam. Questi i componenti del Coro: il direttore Iroatulam, le soliste e i soprani Linda Fusco (anche flautista), Monica Galigani, Elena Gentile e Concetta Graziano, i soprani Isobel Wilke, Lucia Giovannelli e Claudia Micale, i contralti Luisa Vivarelli, Serena Fusilli, Claudia Balli, Sandra Spiga, Gianna Del Pistoia e Appolonia Odunze, il contralto/pianista Silvia De Lotto, i tenori Gherardo Gheradini, Stefano Calistri, Alberto Sichi e Giancarlo Andreini, i bassi Sylvestro Iroatulam e Raffaele Petrucci.

Tra i musicisti, il chitarrista Gino Lapolla e il tastierista Francesco Londino. Le coppie Gentile-Londino e Andreini-Fusco rappresentano gli ultimi, prestigiosi arrivi nella formazione del Coro. Per informazioni sull’iniziativa si può telefonare ai numeri 329 6920767 (APS Laboratorio Brunier) e 347 6254609 (News Laboratorio Brunier) o scrivere a [email protected] o navigare sul sito internet www.laboratoriobrunier.it. Possibile rivolgersi anche al 339 4985078 (Isobel Wilke).