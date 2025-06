Spazio anche ai “Talk”. Apre il ministro Giuli, sul palco il 7 luglio

Lucca, 25 giugno 2025 – Non solo musica al “Lucca Summer Festival“. Torna e cresce anche la sezione ‘talk’, dedicata alla riflessione e al confronto su temi di attualità e non solo. Cinque le date al momento confermate, tutte a ingresso libero, ad eccezione di Marco Travaglio che il 18 luglio porterà sul palco di piazza Napoleone il monologo teatrale ‘I migliori danni della nostra vita’ per uno dei momenti clou della seconda edizione della ‘rassegna parlante’.

Rassegna che, come annunciato dal giornalista del ‘Fatto Quotidiano’ e curatore del format Alessandro Ferrucci, si aprirà il 7 luglio proprio con il ministro della cultura Alessandro Giuli, a Lucca per un confronto diretto con alcuni rappresentanti del mondo delle arti, da quella musicale a quella cinematografica, sulla scia di un momento in cui la discussione sul tax credit è più viva che mai. Ma di film – e in particolare della storia del cinepanettone - parleranno anche, il giorno successivo, i registi Neri Parenti e Fausto Brizzi, in dialogo con Alessandro Ferrucci.

Il 14 luglio sul palco di piazza Napoleone arriverà invece Heather Parisi, uno dei volti simbolo della televisione italiana dalla fine degli anni Settanta fino alla metà degli anni Novanta. Una serata che potrebbe riservare delle sorprese, data l’imprevedibilità della showgirl italo-statunitense. Gradito ritorno, il giorno successivo, per Rossella Brescia e Pino Strabioli che intervisteranno i ‘giallisti’ Antonio Manzini e Giampaolo Simi. Come anticipato sarà poi la satira politica di Marco Travaglio (unica serata a pagamento) a chiudere – al momento – il calendario dei talk, che potrebbe riservare ulteriori sorprese.

“Finché non lo vedo non ci credo – ha detto il patron del Summer Festival Mimmo D’Alessandro – ma stiamo lavorando da tempo per avere un altro ospite davvero speciale”. Tra i prossimi annunci possibili, a chiudere la sezione ‘talk’ del festival, anche quello di due campioni dello sport. Non resta che attendere.

J.Qui.​