Riccardo Muti torna in concerto al Lucca Summer Festival

Lucca, 24 gennaio 2025 - Dopo il memorabile concerto “Puccini secondo Muti” di fianco alle Mura la scorsa estate, in occasione delle celebrazioni del centenario dalla morte di Giacomo Puccini, Lucca Summer Festival ha annunciato un nuovo evento sotto la direzione uno dei più grandi Direttori d’Orchestra del mondo: Riccardo Muti. Il maestro il 22 luglio sul palco di Piazza Napoleone dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini fondata nel 2004 su sua iniziativa e composta da 130 straordinari strumentisti di età compresa tra i 18 e 30 anni. Un’orchestra che sin dalla sua fondazione si è esibita sui palcoscenici più importanti, non ultimo lo scorso 22 dicembre, l’aula del Senato di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Il maestro sarà impegnato in un tour che partirà il 18 luglio dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi (Torino) e che sarà poi il 20 luglio sarà a Villa Manin a Codroipo (Udine) e il 22 luglio al Lucca Summer festival per concludersi il 24 luglio all'Anfiteatro degli Scavi Pompei (Napoli). Maurizio Costanzo