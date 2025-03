Lucca Collezionando al via, il programma di iniziative

Lucca, 22 marzo 2025 – Il Polo Fiere di Lucca ha accolto migliaia di persone arrivate per l'edizione 2025 di Lucca Collezionando: nella prima giornata, fin dall'inaugurazione i 7000 mq della struttura (totalmente al coperto) si sono animati con il pubblico di appassionati e appassionate di fumetto e di collezionismo, dai volumi rari alle card Pokémon, Magic: The Gathering, Beyblade fino ai giochi. I curiosi si sono riversati tra i corridoi, passeggiando tra i 170 stand, le mostre, e partecipando numerosi agli appuntamenti culturali della Sala Castelli o agli eventi in Area Lounge, alle dimostrazioni e ai tornei del Sali e Gioca.

L’inaugurazione

A tagliare il nastro della manifestazione il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, alla presenza tra gli altri degli onorevoli Chiara La Porta, Giovanni Donzelli e Andrea Barabotti, del presidente del consiglio Enrico Torrini, del consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti, il vice presidente della FCRLucca Raffaele Domenici.

La seconda giornata

Nella seconda giornata proseguono gli appuntamenti della Press Factory (momenti che vedono protagonisti i giornalisti e la critica, promossi da Lucca Collezionando in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Toscana, Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana e Circolo della Stampa di Lucca) e in programma la consegna dei premi di Collezionando, ma anche i prestigiosi premi legati al mondo della satira (Buduar e Borzacchini). Da non perdere il gran finale Da Bobo a Pera, in cui si racconteranno gli aggiornamenti legati l'Archivio Digitale Sergio Staino, iniziativa lanciata lo scorso anno proprio a Collezionando, e saranno mostrate in anteprima le prime schermate. Seguirà la cerimonia di consegna del Premio Omino Bufo 2025: la prima edizione del premio voluto da Alfredo Castelli e dedicato a un giovane o una giovane portabandiera dell'umorismo italiano che sarà consegnato al campione di risate e di vendite Pera Toons.

Gli incontri con gli autori

I lettori e lettrici che vogliono avere un ricordo indelebile e straordinario della fiera, al Paladedicando potranno ricevere gratuitamente le stampe timbrate, a tiratura limitata e numerate dedicate e firmate dal vivo dai loro autori e autrici: Alice Milani (autrice del poster), Mario Natangelo (al centro di una mostra, la prima a lui dedicata), Lele Vianello (straordinario autore legato a Hugo Pratt che sarà protagonista della cerimonia di consegna dei Premi di Collezionando). E ancora Giuseppe Camuncoli (autore legato alla "casa delle idee" Marvel), Daniele Caluri, Bigo e Sergio Algozzino.

Gli appuntamenti per i più piccoli

Per i più piccoli, nella sala TopLab al primo piano, un laboratorio pomeridiano promosso da IF Edizioni e la possibilità di colorare per tutta la giornata i simpatici personaggi di Pera Toons con fogli e pennarelli a disposizione di tutti.

Gli altri eventi del 23 marzo

La giornata del 23 marzo sarà anche l'ultima, imperdibile occasione per esplorare le mostre, realizzate ad hoc per Lucca Collezionando: la prima esposizione di Mario Natangelo; una ricca selezione dedicata al “fenomeno Candy”, dalla cancelleria ai giocattoli, dall’abbigliamento all’editoria; e la mostra sulla casa delle carte collezionabili Topps, con pezzi unici e curiosità mai viste prima, come alcuni pezzi di produzione di una carta firmata, i fogli di stampa o pezzi di maglie storiche usati per le carte reliquia. E ancora l'allestimento dedicato all'iconica Sprayliz di Luca Enoch, e lo splendido gran finale della mostra Esplorazioni con le opere di Alice Milani, La Tram e Rita Petruccioli (tra i pezzi dell'asta solidale in corso su Catawiki che si concluderà proprio domenica sera). E in tema di charity, non mancheranno le celebrazioni per i 20 anni della collaborazione tra l'Area Performance e il reparto pediatria dell'ospedale di Lucca.

Parcheggi e biglietti

L’ampio parcheggio è gratuito, e per chi arriva in treno c’è il collegamento con navetta dalle 8 alle 20 da e per la stazione dei treni e il centro storico della città. Organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Lucca, la fiera offre un luogo dove poter condividere l’esperienza con la famiglia, in un'atmosfera accogliente e rilassata. I biglietti sono acquistabili sul sito www.ticketone.it/artist/collezionando/, con promozioni speciali per le famiglie e l’ingresso gratuito per i minori nati dopo il 01/01/2012.