Laboratori, degustazioni, stand: 3 giorni per assaporare tutto il gusto della Versilia

Viareggio (Lucca), 26 marzo 2025 – Dagli stand dei produttori locali alle eccellenze agricole del territorio versiliese. E poi show cooking, degustazioni, talk e anche un’esperienza culinaria al buio, già sold out.

Viareggio si prepara ad accogliere la terza edizione, a ingresso gratuito, del Food Expo Versilia, un evento che celebra l'eccellenza enogastronomica della Versilia e delle zone limitrofe Dal 29 al 31 marzo 2025, il Principino Eventi si trasformerà in un vivace punto d'incontro per appassionati, operatori del settore e curiosi di tutte le età.

L'inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 29 marzo alle 10,30 con il tradizionale taglio del nastro e un brindisi insieme ai produttori protagonisti della manifestazione. Tantissimi gli eventi in programma, come il convegno sul progetto "Blue Fishers" promosso dalla Fondazione Marevivo, che mira a combattere l'inquinamento marino da polistirolo. Si parlerà inoltre dell'importanza del rispetto della stagionalità per un consumo consapevole e salutare. Ancora una volta, poi, protagonisti i giovani chef, con tre istituti alberghieri del territorio (ISI Marconi di Viareggio e Seravezza, IPSEOA "F.lli Pieroni" di Barga e "G. Minuto" di Massa) impegnati in una sfida culinaria che vedrà cinque squadre di studenti cimentarsi nella preparazione di un primo piatto a base di pesce e verdure del territorio. Barilla, sponsor del concorso, premierà i vincitori con una visita esclusiva al pastificio più grande e sostenibile del mondo e alla sua collezione d'arte privata.

Ancora, lunedì 31 marzo sarà una giornata dedicata agli operatori del territorio con un programma speciale che metterà in evidenza il ruolo della qualità del cibo nella ricettività turistica della Versilia.

Tra degustazioni, divertenti show cooking e visite agli stand dei produttori locali, ci sarà anche spazio per una serie di laboratori gratuiti sia per grandi che per piccini.

Gli adulti potranno scoprire i segreti di una dispensa ben fornita, apprendere tecniche di mise en place e preparare ricette tradizionali. I più piccoli, invece, potranno divertirsi con la Bee School, un percorso educativo sul mondo delle api o cimentarsi nella preparazione di dolci tipici viareggini.

Per la prima volta, poi, Food Expo Versilia dedicherà uno spazio speciale alla cucina vegetale, con un talk e uno show cooking dedicati. Inoltre, l'esperienza di sabato sera “A tavola con i sensi", una cena al buio in collaborazione con la Fondazione Catarsini, servirà anche a devolvere il ricavato a progetti per persone con disabilità visiva.

Food Expo Versilia è organizzata da Slow Food Versilia, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e dei Comuni della Versilia, e il sostegno di Vetrina Toscana e di aziende private. Per informazioni e prenotazioni: 3421684031 oppure visitare il sito web ufficiale foodexpoversilia.it.

Per la giornata dedicata agli operatori l'ingresso è gratuito, ma prima è necessaria la registrazione sul sito dell'evento.