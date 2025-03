Il cibo e le sue declinazioni. Torna Food Expo Versilia. Tre giorni ricchi di eventi

Una rassegna che parla di cibo e delle sue infinite declinazioni: salute, cultura, economia, tradizione, conoscenza, tecnica, solidarietà e sostenibilità. Food Expo Versilia torna per la sua terza edizione, in programma dal 29 al 31 marzo al Principino Eventi, che si trasformerà in un luogo dove il pubblico di ogni età e gli operatori potranno visitare gli stand dei produttori del territorio (una quarantina di aziende agricole e della trasformazione), assistere a showcooking, ascoltare talk con degustazioni guidate, partecipare a convegni e mettersi in gioco con laboratori che coinvolgono grandi e piccini.

Food Expo Versilia è organizzata da Slow Food Versilia, gode del patrocinio della Regione, della Provincia e di tutti i comuni della Versilia; ha dalla sua il sostegno di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Fil rouge della manifestazione è il rapporto tra cibo e salute che sarà argomento di confronto tra i tanti relatori ospiti. Tante le novità di questa edizione come i laboratori dedicati agli adulti pensati per fornire strumenti utili da mettere in pratica per la mise en place della tavola, la scelta di una buona dispensa o imparare ricette semplici della nostra tradizione. E ancora un incontro e uno showcooking dedicati interamente alla cucina vegetale come scelta consapevole per la salute e un futuro più sostenibile con la partecipazione di Annalisa Chessa – content creator digitale, esperta cucina vegetale e stile di vita sostenibile autore del libro "Cucina Vegetale che Spacca" – e una full immersion nel mondo di bombe, bomboloni e budini.

Ciliegina sulla torta sarà la serata "A tavola con i sensi" per un’esperienza culinaria al buio alla scoperta dei sapori autentici del territorio, in collaborazione con la Fondazione Catarsini che opera per le persone ipovedenti: parte del ricavato verrà devoluto alla realizzazione di progetto dedicato proprio a persone con disabilità visiva. Ma la solidarietà non si ferma qui: tra gli ospiti della manifestazione il progetto "Il Pomodoro per la ricerca" della Fondazione Veronesi per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici e Lilt, con la campagna di prevenzione oncologica. Inoltre, MareVivo (che festeggia i 40 anni) porterà sarà presente con un convegno su ’Blue Fishers’ e la lotta alle cassette di polistirolo.

L’ingresso alla manifestazione e a tutti i laboratori è gratuito: inaugurazione con taglio del nastro e brindisi con le aziende agricole ed il giovane versiliese Hamza Imane, quattro volte campione del mondo di kickboxing sabato 29 alle 10,30, attività fino alle 20. Programma completo sul sito di Food Expo Versilia.