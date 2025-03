Fumetti, talk, giochi e sorprese: Lucca Collezionando è da record

Lucca, 20 marzo 2025 – Oltre trenta eventi interamente dedicati ai lettori e lettrici di fumetto di ogni età, una ventina di appuntamenti per chi ama il gioco e tanti tornei, sfide, workshop, dibattiti e occasioni per acquistare carte da collezione rare, pezzi unici, prime edizioni e molto altro. Il programma di Lucca Collezionando 2025 è davvero senza precedenti, la fiera infatti sarà suddivisa in quattro aree specifiche situate in punti strategici del Polo Fiere di Lucca, con un’offerta ricca e variegata. Dopo l’annuncio degli oltre 170 espositori e più di 120 ospiti, l’appuntamento fieristico previsto per sabato 22 e domenica 23 marzo diventa sempre più imperdibile.

La sala incontri Alfredo Castelli, al centro del piano terra del Polo Fiere, sarà il cuore del dibattito legato al mondo comics. Da non perdere gli incontri con le community come AMys (Martin Mystere), Papersera (con Teresa Radice, Stefano Turconi e Davide Cesarello), l’Associazione per Mille Scalpi - Forum SCLS, gli attesi Galà degli Oscar Zagoriani con il Forum Zagor Te Nay e gli autori zagoriani. E ancora il focus per i 25 anni di Dampyr, il racconto dell’evoluzione di Sprayliz con Luca Enoch, la consegna del Premio Omino Bufo a Pera Toons e la presentazione dell’Archivio Staino. Da non perdere la “Press Factory”, serie di eventi che vedranno protagonisti Mario Natangelo, Marco Rizzo, La Tram, Shannice Alogaga, Yasmina Pani, Daniele Caluri e alcuni dei maggiori esponenti della critica fumettistica italiana, i giornalisti Riccardo Corbò, Luca Raffaelli, Luca Valtorta (incontri promossi da Lucca Collezionando in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana e Circolo della Stampa di Lucca).

Per chiacchierate slow con artiste e artisti bonelliani, con uno dei più grandi maestri della fantascienza italiana e con il sempre più apprezzato format promosso dai Paguri, il punto di ritrovo è l’area lounge al piano terra, che ospita anche i punti ristoro della fiera. E per i “cercatori di unicità” a caccia delle esclusive di Lucca Collezionando, il Paladedicando è il posto giusto: quindici momenti con autori e autrici per ottenere una serie di stampe timbrate, numerate e autografate da conservare nella cartellina realizzata ad hoc con l’immagine del poster di Alice Milani.

Salendo al primo piano, per gli amanti di tutte le sfumature del mondo Games e dei tornei da non perdere lo spazio “Sali e gioca“ con il suo ricco programma di incontri. E durante la due giorni, l’area ospiterà anche il Bazar del Gioco Usato, la Ludoteca Vintage, dimostrazioni di Magic: The Gathering e Vampire: The Eternal Struggle, la palestra di dimostrazioni Pokémon Tcg, giochi di ruolo, dimostrazioni di giochi di miniature e wargames, la palestra di colorazione di miniature, la scuola di modellismo e robot di carta. Sempre al primo piano un nuovo spazio sarà interamente dedicato ai più piccoli: l’area Toplab sarà infatti il cuore delle attività dedicata ai bambini e ragazzi, dagli incontri con studenti e studentesse delle scuole fino allo spazio per colorare. Nelle ore libere di domenica, bambini e bambine potranno colorare i simpatici personaggi di Pera Toons.

Organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Lucca, la fiera offre un luogo dove poter condividere l’esperienza con la famiglia, in un’atmosfera accogliente e rilassata. I biglietti sono sul sito www.ticketone.it/artist/collezionando/, con promozioni speciali per le famiglie e l’ingresso gratuito per i minori nati dopo il 01/01/2012.