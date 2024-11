Al Lucca Summer Festival anche i Dream Theater. Parte la corsa ai biglietti

Lucca, 13 novembre 2024 – Al Lucca Summer Festival arriveranno anche i Dream Theater. Dopo il grande successo nei concerti indoor di Milano e Roma, hanno annunciato il tour estivo, che li vedrà proseguire le celebrazioni per il loro “40th Anniversary Tour” e suonare i nuovi brani dell’album “Parasomnia”, in uscita a febbraio 2025. Tra le date del tour anche un’attesissima serata sul palco di Piazza Napoleone che segnerà il loro debutto a Lucca Summer Festival. L’appuntamento è il 1 luglio 2025 . I biglietti saranno in vendita su www.LuccaSummerFestival.it dalle ore 10 del 14 novembre. L’annuncio dei Dream Theater fa seguito a quelli di Thirty Seconds to Mars, Simple Minds, Alanis Morissette e Till Lindemann avvenuti nei giorni scorsi.