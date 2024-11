Alanis Morissette al Lucca Summer Festival 2025: il ritorno della regina del rock

Lucca, 12 novembre 2024 – E’ Alanis Morissette il nuovo grande nome svelato questa mattina per l’edizione 2025 di Lucca Summer Festival.

Il 23 luglio, piazza Napoleone di Lucca ospiterà una delle date europee del grande tour mondiale che la leggendaria cantautrice canadese ha annunciato sempre oggi, un viaggio musicale che toccherà vari continenti durante l’estate 2025. L’evento è attesissimo dai fan, dopo il successo travolgente del Triple Moon Tour in Nord America, che ha registrato il tutto esaurito con oltre mezzo milione di biglietti venduti.

I biglietti per il concerto di Alanis Morissette saranno in vendita a partire da venerdì 15 novembre alle ore 9 sul sito ufficiale del Lucca Summer Festival e su TicketOne.

Dal suo debutto con l'album Jagged Little Pill nel 1995, Alanis Morissette ha conquistato il mondo della musica con testi intensi e interpretazioni cariche di emozione, diventando una delle artiste più influenti del rock contemporaneo. Con sette Grammy Awards al suo attivo e una carriera costellata di successi, Morissette è una voce unica, capace di esprimere le complessità dell’animo umano attraverso le sue canzoni. Oltre alla musica, si è dedicata anche al cinema, alla televisione e a iniziative di sensibilizzazione per l'empowerment femminile e il benessere psicologico e spirituale.

Nel 2019, il suo album più iconico, Jagged Little Pill, è stato adattato in un musical di Broadway, ricevendo 15 nomination ai Tony Awards. Il suo ultimo lavoro discografico, The Storm Before The Calm, uscito nel 2022, ha segnato il ritorno dell’artista dopo la pausa imposta dalla pandemia, riportandola in tour con spettacoli sold-out in tutto il mondo.