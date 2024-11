Grandi nomi al Lucca Summer: Bryan Adams protagonista al festival

Lucca, 13 novembre 2024 – Bryan Adams torna in Italia dopo il sold out a Milano di domenica scorsa con un attesissimo show in Piazza Napoleone nell’ambito di Lucca Summer Festival. Il concerto includerà sia i brani dell’ultimo album “So Happy It Hurts”, che le innumerevoli hits con cui la star canadese ha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni. Da Heaven a Summer of 69, da Please Forgive Me a Run To You, la carriera del songwriter canadese è costellata da brani rimasti indelebili nei cuori dei fan di tutto il mondo e dello stesso pubblico italiano.

Bryan Adams è conosciuto per essere uno dei musicisti più entusiasmanti nelle esibizioni dal vivo, la sua naturale presenza scenica e la sua voce incredibile sono garanzia di emozione e divertimento. L’artista canadese ha all'attivo 17 studio album, tra cui l'ultimo "So Happy It Hurts" (nominato per un Grammy), " Pretty Woman - The Musical", Classic pt. I e pt. II, che contengono nuove registrazioni dei suoi più grandi successi. Le sue canzoni gli hanno fruttato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui tre candidature agli Oscar, cinque nomination ai Golden Globe, un Grammy Award e 20 Juno Awards.

Bryan Adams continua a girare il mondo in tour suonando la sua musica che è ormai da anni una presenza fissa in tutte le rock radio, domenica 27 luglio si fermerà nel magico scenario di Lucca Summer Festival per un concerto che si preannuncia già memorabile.