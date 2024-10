Yes Weekend racconta i tesori della piana di Lucca: un viaggio tra storia e tradizioni su Sky Tg24

Lucca, martedì 29 ottobre 2024 – Un'importante vetrina nazionale per la piana di Lucca arriva con il programma “Yes Weekend” di SKY TG24, dedicato ai viaggi e al turismo. Sabato 23 novembre alle ore 18.12, e in replica domenica 24, Sara Brusco e Gian Marco Tavani guideranno gli spettatori in un viaggio tra i tesori della piana di Lucca, esplorando storia, tradizioni e gastronomia di una terra ricca di fascino.

La puntata condurrà gli spettatori dal centro storico di Lucca, con le iconiche mura e la torre Guinigi, ai paesaggi di Capannori, Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica. Un viaggio di 12 minuti che unirà storytelling e divulgazione in un format dinamico e leggero, con l’obiettivo di incuriosire il pubblico e spingerlo a scoprire di persona le bellezze del luogo.

L’itinerario inizia nel cuore di Lucca: un giro in bicicletta sul cerchio delle mura, una sosta nei sotterranei e una passeggiata tra i monumenti simbolo della città. Non mancheranno tappe enogastronomiche, con assaggi del famoso buccellato di Taddeucci e dei tordelli lucchesi, preparati dallo chef Gianluca Pardini.

A Capannori, le telecamere di Yes Weekend hanno esplorato il Camelieto in versione autunnale, con una degustazione del pregiato tè prodotto da Guido Cattolica, esperto di camelie. A rappresentare il patrimonio delle residenze storiche, la villa Torrigiani con le sue imponenti architetture, a nome dell'Associazione delle Ville e Palazzi lucchesi. Il viaggio prosegue tra i vigneti di Montecarlo, con Fabio Tognetti e Gino Carmignani dell’Associazione Strada del Vino e dell’Olio, alla scoperta della DOC locale.

La piana di Lucca si distingue anche per i percorsi storici, come la via Francigena, di cui Altopascio è una tappa fondamentale. Durante la puntata, Samantha Cesaretti racconterà il ruolo di questa città come luogo di accoglienza per i pellegrini. Il viaggio si concluderà nei suggestivi boschi delle Pizzorne e nel distretto cartario di Porcari.

La puntata, visibile in chiaro e successivamente on demand, sarà disponibile anche sulla pagina ufficiale di Yes Weekend di SKY TG24 e sui social del programma. L’iniziativa è sostenuta dall’ambito turistico della piana di Lucca, con il Comune di Lucca come capofila, e ha l’obiettivo di valorizzare le esperienze turistiche del territorio, intrecciando storia, cultura, enogastronomia e natura.