Quasi 235mila i biglietti venduti. Straordinari per Sistema Ambiente . Modificati i percorsi delle navette

Quasi 235mila i biglietti venduti fino a ieri sera per i cinque giorni di Lucca Comics & Games, con le punte di oltre 66mila per sabato 2 novembre e oltre 62mila per venerdì 1° novembre. Sforzo importante, intanto, quello che verrà compiuto da Sistema Ambiente per garantire la pulizia della città: verranno posizionati circa 4000 cestini per la raccolta dei rifiuti all’interno delle mura e nelle vie di periferia. Per gli addetti ai lavori saranno posizionati, oltre ad un cassone per gli imballaggi in materiali misti, zona ex-campo Balilla, anche diversi contenitori carrellati presso i punti ristoro ed i luoghi individuati per lo svolgimento della manifestazione. A partire da lunedì 28 sono impiegati in entrambi i turni un autista con gruetta e 4 operatori per la raccolta dei rifiuti presso gli stand in allestimento.

Per i parcheggi a gestione Lucca Plus prevista, oltre ai cestini, una pulizia straordinaria mediante spazzamento meccanizzato programmato. Durante l’evento saranno impiegate squadre di operatori in aggiunta a quelle di normale impiego. In particolare, con servizio in turno serale (22-6.20), tre squadre ognuna formata da 14 operatori coordinate da tre assistenti, composte da 2 spazzatrici da 4 mq con 12 operatori, per spazzamento e raccolta sacchi nelle strade del centro storico, sulle mura, zona stazione, Polo Fiere, Palasport, ex-Balilla. Con lo stesso orario sarà effettuata anche la raccolta presso le isole fuori terra (Garby) con 5 operatori e 3 per raccolta delle utenze non domestiche del centro storico e le isole interrate con 2 operatori verranno vuotate con orario 4-10.20. Saranno impiegati 8 operatori su 2 turni per effettuare la vuotatura dei cestini e le postazioni straordinarie posizionate. Il servizio porta a porta di periferia verrà effettuato regolarmente. così come le pulizie dei cimiteri.

Autolinee Toscane informa che dalle 22 del 29 ottobre alle 24 del 3 novembre saranno effettuate modifiche al servizio. Le principali riguardano: il capolinea Bus di piazzale Verdi, temporaneamente trasferito al parcheggio Palatucci, in viale Del Prete; viale San Concordio, che vede invertito il senso di marcia e istituito il senso unico in altre strade; il transito dalla stazione Fs che è interdetto ad eccezione delle linee 1+, 2+, 3+, 4 e 5. Il servizio della linea 6 nei giorni festivi del 1° e 3 novembre è gratuito. La biglietteria At in piazzale Verdi resta invece aperta. Tutte le modifiche sono consultabili su www.lanazione.it/lucca.