Incanto a fumetti. Il giro del mondo della creatività

Un viaggio a 360 gradi nella creatività a fumetti, nella storia della letteratura disegnata, così come nel futuro. Il tutto, ovviamente, attraverso autori, personaggi e case editrici di tutto il mondo. Come sempre ricco il menu di Lucca Comics & Games per quanto riguarda la parte ’comics’ appunto.

Partiamo dall’omaggio per i 50 anni della rivista ’Métal Hurlant’, un periodico che ha rivoluzionato il mondo del fumetto, ideato alla fine del 1974, dal critico e sceneggiatore Jean-Pierre Dionnet, dagli autori Jean ’Moebius’ Giraud e Philippe Druillet, e da Bernard Farkas che ebbe il ruolo di manager. Il festival Lucca Comics & Games vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce!) come media partner, impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.

Tornando al fumetto, ci sarà una sorta di giro del mondo degli autori di comics, appunto. Citiamo, tra i tanti italiani, Fumettibrutti, Leo Ortolani, Giacomo Bevilacqua, Fraffrog, la nuova avventura di Valentina (l’eroina creata da Crepax) scritta e disegnata da Sergio Gerasi. Attesissimo come sempre l’incontro sulle novità della Sergio Bonelli Editore, mentre la casa editrice Tunuè compie venti anni e festeggia con il grande autore spagnolo Paco Roca e le battute di Pera Toons, l’autore toscano diventato ormai un protagonista della scena internazionale dell’umorismo grafico.

Molto rappresentata la produzione franco-belga. Per esempio Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison (Edizioni BD e J-POP Manga) con il volume Goldrake, seguito ufficiale della serie di Go Nagai. Ricco il parterre di statunitensi (citiamo Daniel Clowes e Craig Thompson) mentre ai mangaka già annunciati nei mesi scorsi (Gou Tanabe, Yuto Tsukuda, Shun Saeki, Akane Torikai, Usamaru Furuya, Shintaro Kago, Atsushi Kamijo) se ne aggiungono altri, tra i quali Kyoutarou Azuma (disegnatore di Tenkaichi e di Versus), Baron Yoshimoto, Yamada Sansuke e Asagi Yaenaga e Miyako Cojima (insieme in un maxi-showcase sul manga horror).

E poi, Dustin Nguyen (BAO Publishing) e Skottie Young (in anteprima con Ain’t no grave). Il venezuelano Jorge Corona giungerà in Italia dal Sud America, come l’argentino Carlos Barocelli, che sarà presente al festival con Il Passeggero dell’U-977 (Edizioni Segni d’Autore).

Il viaggio continua toccando le coste del Nord Africa con le tre artiste-attiviste Takoua Ben Mohamed (Beccogiallo), Zainab Fasiki (001 Edizioni) e Deena Mohamed (Coconino Press) che sono al centro della mostra a Palazzo Ducale ’Kalimatuna’: le nostre parole di libertà. Insomma, come ricorda il direttore del festival Emanuele Vietina, il fumetto è saldamente ’al centro del villaggio’, per un’altra edizione ricca di emozioni, colori e creatività.