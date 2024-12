Al Lucca Summer Festival tornano Nile Rodgers & Chic. Parte la corsa ai biglietti

Lucca, 27 dicembre 2024 - Un ritorno attesissimo: dopo l’indimenticabile concerto del 2013, Nile Rodgers & CHIC tornano sul palco del Lucca Summer Festival in piazza Napoleone sabato 19 luglio 2025, in quella che si preannuncia come una delle edizioni più straordinarie della storia del festival. Al via la corsa ai biglietti, che sono disponibili dal 28 dicembre alle ore 10 su www.ticketone.it. Nile Rodgers & CHIC si aggiungono a un cartellone stellare che già vede protagonisti artisti del calibro di Bryan Adams, Alanis Morissette, Simple Minds, Dream Theater, Scorpions, Ghali, Till Lindemann e Thirty Seconds to Mars. Il pubblico di Piazza Napoleone sarà travolto dall’energia e dai ritmi irresistibili di una delle formazioni più iconiche della musica mondiale. Una leggenda della musica. Nile Rodgers è un artista senza pari: inserito nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, vincitore del Grammy Lifetime Achievement Award e figura chiave nella storia della musica pop, disco e funk. Con CHIC ha creato alcuni dei brani più amati di sempre, come "Le Freak" e "Good Times", che hanno influenzato generazioni di artisti e dato il via alla nascita dell’hip-hop con pezzi leggendari come "Rapper’s Delight". La sua carriera vanta collaborazioni senza tempo con David Bowie ("Let’s Dance"), Madonna ("Like A Virgin"), Diana Ross ("I’m Coming Out") e più recentemente con i Daft Punk ("Get Lucky") e Beyoncé ("Renaissance"), dimostrando una capacità unica di innovare e rimanere sempre al passo con i tempi. Un impegno oltre la musica. Oltre al talento musicale, Nile Rodgers si distingue per il suo straordinario impegno sociale. Fondatore della We Are Family Foundation, ha dedicato la sua vita a promuovere la diversità culturale e a sostenere le nuove generazioni che lavorano per un mondo più inclusivo e giusto. Recentemente, ha ricevuto il prestigioso World Economic Forum’s Crystal Award 2024 per il suo impegno contro il razzismo e le disuguaglianze sistemiche. Un’occasione unica a Lucca. Il concerto di Nile Rodgers & CHIC al Lucca Summer Festival sarà una vera celebrazione della musica e della gioia di stare insieme, un viaggio tra i successi che hanno fatto la storia e i ritmi che continuano a far ballare milioni di persone in tutto il mondo. Maurizio Costanzo