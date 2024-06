Cartasia celebra i suoi primi vent'anni a Palazzo Guinigi

Lucca, 11 giugno 2024 – Cinquanta artisti da tutto il mondo scelti tra gli oltre 400 che hanno partecipato al bando. Duecento opere in esposizione, tre mesi di mostre, workshop, incontri, degustazioni, sessioni di team building, presentazioni di libri, laboratori per i più piccoli, giochi da tavolo. Un team di sessanta persone che da giorni è al lavoro per allestire i 12mila metri quadrati di Palazzo Guinigi, che torna ad aprirsi alla città e ospiterà l’evento, Lucca Biennale Cartasia, che è ormai diventato un punto di riferimento mondiale quando si parla di carta, creatività, arte, innovazione, design. Fresco di inaugurazione, il quartier generale scelto per questa edizione di LuBiCa sarà protagonista di opere, elementi di architettura, design, fashion e di artisti che realizzeranno opere in base alle caratteristiche degli spazi occupati. Palazzo Guinigi si sta trasformando in questi giorni nel cuore creativo di Cartasia, oggi LuBiCa, e nei prossimi mesi rimarrà sempre aperto: qui i visitatori potranno ammirare i lavori in esposizione, ma anche seguire la presentazione di un libro, degustare prodotti tipici, ascoltare musica, partecipare a un workshop, a un incontro, passare il tempo con un gioco da tavolo. Il file rouge sarà, ovviamente, sempre la carta.

Fuori da Palazzo Guinigi, in giro per la città, non mancheranno le sempre sorprendenti opere monumentali, una mostra diffusa che da venti anni e dodici edizioni guida i visitatori alla scoperta della città, offrendo un punto diverso su piazze e scorci del centro storico. Gli artisti che le realizzeranno stanno arrivando a Lucca per creare i loro progetti proprio a Palazzo Guinigi e al Mercato del Carmine, un altro dei “luoghi” di LuBiCa. Il tema di questa edizione della Biennale è “Qui e ora: domani”. Il programma sarà svelato nelle prossime settimane in occasione dell’inaugurazione e vede la collaborazione di scuole e associazioni locali e nazionali, scrittori, influencer, imprenditori, università, centri di ricerca e di cultura. Un network che in tre mesi porterà a Lucca moltissimi ospiti con l’obiettivo condiviso di promuovere arte e cultura come filosofia di vita.