Inti-Illimani & Giulio Wilson in concerto nella Fortezza di Mont’Alfonso

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 30 luglio 2024 - Ambasciatori della Nueva Cancion Chilena prima e di una personale interpretazione della world music andina poi, gli Inti-Illimani sono presenti da oltre 50 anni nell’immaginario collettivo degli amanti della musica delle radici. Lunedì 5 agosto saranno in concerto nella secolare Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson, con cui hanno dato alle stampe il recente album “Agua”. Inizio ore 21,15. I biglietti – posti numerati da 23 a 40 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono disponibili i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it. Ottima occasione per ascoltare successi senza tempo come “El Pueblo Unido”, “El Aparecido”, “La Fiesta de San Benito”, “El Aparecido” che hanno segnato la lunga carriera degli Inti-Illimani. In scaletta non mancheranno brani dall’ultimo album “Agua”, frutto della collaborazione avviata qualche anno fa con Giulio Wilson. Una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontrano i suoni e le parole di un cantautore dallo stile ricercato. “Agua” è un disco che fa riflettere su molti temi attuali, dal cambiamento climatico al recupero di valori umani. Dalla tutela dell’ambiente alle relazioni interpersonali. Jorge Coulon, membro fondatore degli Inti-Illimani, racconta con parole di emozione il progetto discografico e il tour: “Per noi è sempre bellissimo tornare in Italia. Suonare con Giulio, talentuoso cantautore e caro amico è un modo per avvicinarci alla nostra storia e per continuare a coltivare la passione che ci lega all’Italia”. Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, in arrivo nei prossimi giorni Giorgio Panariello e Marco Masini (7/8), Paolo Crepet (8/8), Alfa (12/8), Rita Marcotulli (concerto all’alba, 15/8), Antonello Venditti (16/8, si recupera la data prevista per il 3/8 e posticipata, restano validi i biglietti venduti), Paolo Ruffini (17/8), Roberto Vecchioni (20/8), Roberto Saviano (22/8), Orchestra da Camera Fiorentina e Stefano Pietrodarchi (24/8, “Tra tanghi e milonghe”). In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso sono disponibili i parcheggi della Fortezza (P2 - parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso) e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (P1 - zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 è in funzione dalle ore 18,30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti. Per il parcheggio a 600 mt e per il servizio navetta è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana. Le persone con difficoltà di deambulazione o non deambulanti che hanno acquistato un biglietto specifico presso la Pro Loco di Piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (info tel. 0583 641007) possono concordare con almeno 48 ore di anticipo un servizio di trasporto dedicato presso la stessa la Pro Loco. Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, LEG, e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.