Riccardo Cocciante sul palco del Lucca Summer festival

Lucca, 5 marzo 2025 – Dopo 16 anni, Riccardo Cocciante torna sul palco del Lucca Summer festival: il concerto si terrà il 12 luglio in piazza Napoleone. Autore di alcune delle pagine più emozionanti della musica italiana, Cocciante ha lasciato un segno indelebile nella storia della canzone d'autore con successi come Bella senz’anima, Margherita, Se stiamo insieme e con il capolavoro assoluto Notre-Dame de Paris, l'opera pop che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il concerto di Lucca sarà un viaggio attraverso la sua straordinaria carriera, con una scaletta che unirà i suoi brani più celebri a momenti di grande intensità interpretativa, esaltati dalla magia di una delle location più suggestive d'Italia.