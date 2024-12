Ghali al Lucca Summer Festival 2025: concerto in piazza Napoleone l'11 luglio

Annuncio numero otto per il Lucca Summer Festival 2025, il primo riguardante un artista italiano. Si tratta di Ghali, che si esibirà in piazza Napoleone l’11 luglio.

Sulla scia del recente successo nei palasport, con la tripletta da tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano, il viaggio live di Ghali prosegue il prossimo anno sui palchi dei principali festival estivi, con undici nuovi appuntamenti, tra i quali la tappa del Lucca Summer Festival.

Artista in grado di stupire a ogni show fondendo con naturalezza universi artistici lontani in un unico evocativo storytelling, Ghali porterà con sé anche nel 2025 i messaggi che hanno lasciato il segno nel suo ultimo tour, come quello contenuto in “Niente Panico“, il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso ottobre, invito personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone a partire da oggi pomeriggio alle ore 14, e nei punti vendita autorizzati, tra i quali quello del festival alla biglietteria del Teatro del Giglio, in via San Girolamo, da giovedì 12 dicembre alle ore 14: il posto in piedi costerà 40 euro + prevendita, quello in Pit area, sempre in piedi, 60 euro + prevendita.

Ghali prosegue la tradizione dei rapper italiani presenti da sempre al Summer. Nato a Milano nel 1993 da genitori tunisini (all’anagrafe Ghali Amdouni), ha sempre vissuto nel capoluogo lombardo, trascorrendo buona parte della sua infanzia a Baggio, quartiere della periferia milanese. Ha avuto un’infanzia dura, crescendo in ristrettezze economiche e senza il padre.

Inizia a farsi conoscere nel 2011, ma è nel 2016, con la fondazione della propria etichetta discografica Sto Records e la pubblicazione, su Spotify, del singolo “Ninna nanna“, a stabilire il record di streaming in Italia, ottenendo il più alto numero di ascolti nel primo giorno. Successivamente ha conquistato la vetta della Top singoli grazie al solo ascolto in streaming, dato che l’artista aveva inizialmente preso la decisione di non venderlo nei negozi digitali. Il singolo è stato in seguito certificato quadruplo disco di platino dalla FIMI per le oltre 200mila copie vendute.

Da quel momento arriva un successo dopo l’altro, culminati nel 2024 con il quarto posto al festival di Sanremo 2024 con il brano “Casa mia“, che scala subito le classifiche, così come il successivo singolo “Paprika“. Collabora con Guè, Salmo, Sfera Ebbasta, Luchè, Geolier, Lazza e Tedua ed è ormai uno degli artisti più amati dal pubblico giovane e non solo. In più occasioni Ghali ha nominato Stromae e Michael Jackson tra le sue maggiori influenze, così come Lorenzo Jovanotti.

Con l’ottavo annuncio il cartellone del prossimo Lucca Summer Festival si avvicina, se si ricalcherà quanto programmato nelle ultime edizioni, quasi alla metà. Altri nomi però attendono solo l’ufficialità, mentre sono ancora “in cantiere“ gli appuntamenti da collocare sugli spalti. A oggi le serate già ufficiali, con prevendite già aperte, sono le seguenti: Dream Theater (1° luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann, special guest Lacuna Coil (6 luglio), Scorpions (10 luglio), la novità Ghali (11 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Bryan Adams (27 luglio). Tutti e otto i concerti si svolgeranno in piazza Napoleone.