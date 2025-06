“Infanzia Accudita“. Sinergia pubblico-privato. Tanti progetti per bambini

E’ stato presentato ieri a Villa Gherardi, a Barga, il progetto "Infanzia accudita: un modello innovativo e inclusivo per la montagna". Iniziativa unica in Toscana, focalizzata nelle aree di Lucca e Pistoia, realizzata nel triennio 2022-2025, fa parte di 35 progetti selezionati a livello nazionale dal bando "Comincio da Zero" selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto ha visto in campo insieme 15 partner pubblici e privati, con capofila il consorzio di cooperative sociali So&Co. In campo,anche Comune di Barga, Comune di Gallicano, Comune di Pistoia, Comune di San Marcello Piteglio, Comune di San Romano in Garfagnana, Coop. Impronta Onlus, Dynamo Academy Impresa Sociale, Fondazione Dynamo Camp Onlus, Oasi Dynamo Società Agricola, Istituto comprensivo di Piazza al Serchio, La Gardenia Soc. Coop. Sociale ONLUS, Società della Salute Pistoiese, Soecoforma Impresa Sociale - società cooperativa sociale, Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia.

Alla presentazione, alla Biblioteca del Comune di Barga, sono intervenuti Lorenzo Tonini, vice sindaco di Barga, Daniele Lapiccirella, presidente So. & Co., Sonia Ridolfi, presidente cooperativa La Gardenia, Marcello Gallo, consigliere di Fondazione Dynamo Camp ETS e rappresentanti dei comuni di Gallicano, di San Romano Garfagnana, San Marcello Piteglio, Pistoia. Oltre alla presentazione istituzionale, i partner hanno deciso di proporre nuovamente alcuni tra i laboratori più apprezzati.

Infanzia accudita ha avuto l’obiettivo di aprire e rafforzare spazi e servizi dedicati alla prima infanzia in sette comuni montani dell’Appennino toscano. Tra le azioni in campo a beneficio delle comunità: potenziamento e introduzione di servizi educativi per la prima infanzia, programmi di rafforzamento delle competenze genitoriali, ludoteche itineranti, sportelli di orientamento e sostegno alle famiglie, campi estivi, incontri aperti alla cittadinanza sui temi della salute dei bambini e della nurturing care, corsi di formazione per insegnanti e educatori, esperienze e escursioni per famiglie improntate alla sostenibilità e conservazione ambientale. Le comunità dei bambini e delle famiglie dei territori della Montagna Pistoiese e della Valle del Serchio nella provincia di Lucca hanno potuto beneficiare grazie a questo progetto di offerte di attività educative e ludico ricreative di alto livello e contenuto pedagogico per 3 anni, dal giugno 2022 a questi giorni. Complessivamente, sono state oltre 300 le iniziative di valore educativo, culturale e sociale gratuitamente offerte a oltre 1.460 beneficiari, tra bambini nella fascia 0-6, genitori e fratelli e sorelle, e educatori, che hanno arricchito l’offerta e la qualità di servizi educativi e di impatto sociale sul territorio.

Luca Galeotti