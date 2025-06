Contrasto alla povertà educativa: ecco il progetto Riva

Pisa, 13 giugno 2025 - La Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV, in qualità di capofila, promuove l’avvio del Progetto RIVA (Recupero, Inclusione e Valorizzazione delle Attitudini), un’iniziativa dedicata al contrasto della povertà educativa minorile nell’area pisana, grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Pisa. Il progetto è mirato a potenziare il supporto educativo dei doposcuola che le associazioni promotrici (San Tommaso in Ponte ODV, SIRIO APS, Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV, Collegio Universitario Maria Ausiliatrice) offrono da anni in alcuni quartieri di Pisa e di San Giuliano Terme, con l’aiuto di un’ampia rete di volontari.

Si tratta di un progetto che coinvolge bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con l’obiettivo di offrire pari opportunità di crescita, formazione e socializzazione, attraverso una ricca offerta di attività gratuite, pensate per valorizzare le competenze dei più piccoli e ridurre le disuguaglianze educative. Un’estate di opportunità e inclusione Da metà giugno prenderà il via un fitto calendario di attività estive che vedrà coinvolti circa 60 bambini e ragazzi dei territori di Pisa e San Giuliano Terme, individuati in stretta collaborazione con gli Istituti Comprensivi Toniolo, Gamerra e Tongiorgi di Pisa, e Niccolini e Gereschi di San Giuliano Terme.

Il programma offre percorsi diversificati:

• Educazione scientifica: laboratori di chimica, biologia e fisica della Ludoteca Scientifica del CNR presso la Scuola “E. Toti” di Pisa; • Educazione musicale: percorsi formativi, laboratori di costruzione di strumenti e prove orchestrali con la Scuola di Musica “E. Bonamici”, rivolti anche ai bambini dell’orchestra inclusiva Oltreconfine; • Sport e attività ludico-motorie: centri estivi presso CUS Pisa e Polisportiva Sangiulianese, con attività sportive, trasporto e mensa ove previsto; • Educazione alimentare: visite alla fattoria e agli orti didattici del Centro di Ricerche AgroAmbientali “E. Avanzi” dell’Università di Pisa e incontri su nutrizione e sicurezza alimentare grazie all’Associazione La Vita oltre Lo Specchio ODV; • Laboratori didattici e attività educative a cura di SIRIO APS presso la Scuola “E. Toti”.

L’offerta, pensata per garantire il pieno accesso alla cultura, allo sport e alle arti anche a chi vive in situazioni di disagio socio-economico, si svolge tra giugno e settembre in varie sedi del territorio, sotto la guida di operatori, educatori e volontari qualificati. Proseguimento delle attività durante l’anno scolastico

Le opportunità non termineranno con l’estate: il Progetto RIVA continuerà anche durante il periodo invernale, assicurando continuità educativa, supporto alle famiglie e una presenza costante per i minori più fragili attraverso il doposcuola e nuove attività. Una rete per il futuro dei giovani Il progetto rappresenta un passo concreto nella lotta alla povertà educativa, grazie al lavoro di squadra dei soggetti promotori – Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV, San Tommaso in Ponte ODV, SIRIO APS, Collegio Universitario Maria Ausiliatrice – insieme agli istituti comprensivi Toniolo, Gamerra, Tongiorgi, Niccolini e Gereschi, e ai numerosi partner che includono alcuni dipartimenti e centri universitari (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Scienze della Formazione Primaria e LIMES, NUTRAFOOD, Centro di Ricerche “E. Avanzi”) e vari enti e associazioni: Centro Linguistico Interculturale Alif, Xenia ETS, AMUR, Ludoteca Scientifica del CNR, Scuola di Musica “E. Bonamici” ETS, La Vita oltre lo Specchio ODV, CUS Pisa, Polisportiva Sangiulianese, Polisportiva CSI ASD ADS, Circolo ARCI Putignano, Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Pisa e Crocione.

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Pisa per aver creduto nel valore di questa iniziativa e averne reso possibile la realizzazione