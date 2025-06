Lotta alla povertà educativa. Sette mosse per sconfiggerla

Sette progetti per garantire a bambini e adolescenti tra i 6 e i 13 anni, l’opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. È questo l’obiettivo della Fondazione Pisa che - come anticipato da La Nazione - ha stanziato mezzo milione di euro per sostenere oltre 80 associazioni ed enti del settore affinché, facendo rete tra loro, potenziassero le loro offerte per combattere la povertà educativa. Grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici, per i prossimi 12 mesi saranno disponibili attività di vario genere: da quelle per favorire la conoscenza del territorio, a quelle che cercano di stimolare la sana partecipazione allo sport, fino a quelle più creative. Possibilità aperte a tutti ma che mantengono un’attenzione specifica ai bambini più in difficoltà. "Non potevamo rimanere silenti - spiega Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa - davanti a questo problema. Il nostro stanziamento vuole essere un aiuto a garantire stimoli fondamentali per la crescita delle nuove generazioni".

A lui fa eco il presidente di Caritas don Emanuele Morelli: "Sarà un anno sperimentale, il primo di un percorso lungo che permetterà ai ragazzi di crescere". I progetti sono: "Filigrane" (capofila Associazione Casa della Città Leopolda), che prevede un affiancamento studenti con attività di aiuto compiti, insegnamento lingua, teatro per giovani con disabilità, fotografia digitale, podcast, hip hop; "TuttinCampo, nessuno escluso" (capofila Acli provinciali Pisa), che offre campi solari estivi, doposcuola, laboratori nei parchi, giochi all’aria aperta, sport, danza, musica ginnastica artistica, arti marziali, teatro; "Sinapsi" (capofila Arci Pisa e Alta Val di Cecina) che coinvolgerà i bambini in attività di supporto scolastico, gioco, laboratori artistici, di musica, di fumetto, video e podcast, gioco digitale, educazione ambientale; "Orizzonti Aperti" (capofila Legambiente Pisa) che avrà attività estive, campi solari, sport, movimento, conoscenza e osservazione dell’ambiente e attività durante l’anno scolastico come divulgazione scientifica ed escursioni urbane per conoscere il quartiere di Cisanello/Pisanova e il territorio cittadino; "Coltivare Futuri" (capofila Mangwana), che prevede sport al centro estivo vela, doposcuola per aiuto compiti, calcio non competitivo, realizzazione orti; "Riva" (capofila Pubblica Assistenza Pisa) che offre laboratori di astronomia e geologia, formazione musicale, orchestra inclusiva, attività sportive e ludico-motorie, passeggiate ambientali sull’alimentazione sostenibile, visite guidate agli orti e alla stalla, doposcuola e aiuto compiti, corsi di italiano, visite guidate del territorio, corsi di avvicinamento all’atletica leggera; "Raccontare il futuro" (capofila Cineclub Arsenale) con laboratori di teatro, circo, video, fumetto, gioco, podcast, mini festival di spettacoli e itineranti.