Con l’estate scatta la Ztl. Viabilità, tutte le novità e le eccezioni previste

Nuove disposizioni sul traffico nel centro storico di Montecarlo, a cominciare dalla prossima settimana, mercoledì 18 giugno e fino al 30 settembre.

Con l’ordinanza numero 51, il sindaco, Marzia Bassini, firma l’attivazione del "varco in uscita," installato presso la Porta Fiorentina di via Carmignani, al fine di consentire il transito nella Zona Traffico Limitato, ai veicoli che accedono con passeggeri con difficoltà di deambulazione, persone anziane o che necessitano di essere trasportate e ne fuoriescono percorrendo via Carmignani, attraverso la Porta Fiorentina, nel tempo massimo di 15 minuti, con le seguenti modalità: attivazione ZTL dal lunedì al sabato dalle 20 alle 24; domenica e festivi dalle 13 alle 24.

Divieto di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli e motoveicoli (compreso residenti) dal lunedì al sabato dalle 20 alle 24 nel primo tratto di via Roma e Piazza Carrara (escluso stallo invalidi e stallo rosa, i veicoli per uscire dal centro storico dovranno percorrere via della Collegiata). Domenica e festivi dalle 13 alle 24. Divieto di transito per tutti i veicoli nel secondo tratto di via Roma (ad eccezione dei residenti) dal lunedì al sabato dalle 20 alle 24; domenica e festivi dalle 13 fino a mezzanotte. Inoltre, istituzione di un’area destinata alla sosta solo ai residenti del centro storico muniti di contrassegno nel secondo tratto di via Roma ed ai residenti del centro storico muniti di contrassegno ed agli autorizzati nel primo tratto di via Contea, secondo gli stessi orari.

La ZTL, resa concreta un paio di anni fa, serve per la regolamentazione del traffico in estate, quando il paesino collinare brulica di turisti. Si dibatte l’annosa questione della possibile pedonalizzazione completa, in maniera permanente, di tutto il cuore del nucleo storico del paese, fondato da Carlo IV di Boemia. Ma ci sono residenti e fornitori delle attività da tutelare.

Adesso, da lunedì al venerdì il varco posto di fronte a piazza d’Armi è libero. La discussione verte sul fatto che molti ristoranti hanno i tavolini fuori e mangiare con le auto che passano accanto non è il massimo. In estate, con tanti eventi, via Roma rimarrà chiusa il fine settimana.

Massimo Stefanini