Montevarchi. Scatta la Ztl estiva

Arezzo, 30 maggio 2025 – A partire da domani entrerà in vigore l’orario estivo per la Zona a Traffico Limitato di via Roma a Montevarchi, come stabilito da apposita ordinanza. Nel dettaglio, dal 1° giugno al 30 settembre, il transito sarà consentito nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 19:00, con una riduzione di due ore rispetto al precedente limite delle 21:00. Nei giorni di sabato e festivi, la Ztl sarà in vigore solo fino alle ore 13:00. Resta invece invariato il divieto di transito e sosta per i non autorizzati nelle fasce serali e notturne: dalle 19:00 alle 6:00 nei feriali e dalle 13:00 alle 6:00 nei giorni di sabato e festivi, solo i veicoli muniti di specifica autorizzazione potranno circolare o sostare in via Roma. Il ritorno all’orario invernale è previsto per il 1° ottobre 2025.