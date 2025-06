Inaugurato l’albero di Emy Petrini: "Un’opera che apre all’arte diffusa"

CAPANNORI

Sulla terrazza delle cerimonie della sede comunale, in piazza Aldo Moro, è stata inaugurata l’opera d’arte ‘L’Albero’ di Emy Petrini, floral designer capannorese di fama internazionale. ‘L’albero’ è un’opera realizzata in rami di salice intrecciati con colorazioni naturali che vanno dal verde, al marrone, al grigio, struttura in ferro e finali impreziositi con foglia d’oro a 24 carati. La cerimonia si è aperta con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro ai quali è seguito un intervento di Emy Petrini che nel 2018, in occasione della celebrazione dei 40 anni della sede comunale è stata nominata dal Comune ambasciatrice di Capannori. La produzione artistica di Emy Petrini si ispira alla natura e le sue opere sono realizzate utilizzando materiali vegetali di diverso genere. Tra i presenti l’assessora alla cultura Claudia Berti, il consigliere comunale Antonio Cipriani, la presidente della fondazione Paolo Cresci Ave Marchi e i rappresentanti dell’associazione Alpini di Capannori. "Con l’installazione di questa opera – ha commentato il sindaco – diamo il via ad un nuovo progetto con il quale intendiamo promuovere l’ arte diffusa sul nostro territorio, per valorizzare gli artisti locali".

M.S.